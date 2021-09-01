Сегодня открывается Венецианский фестиваль

Сегодня открывается 78-й Венецианский кинофестиваль - Мостра, как его называют в Италии. Он славен не только почтенным возрастом, но и открытием десятков имен выдающихся кинематографистов, включая наших Андрея Тарковского и Андрея Звягинцева.

Венеция, безусловно, - плод человеческого безумия: гениально построенный город, где нельзя жить, а можно только изумляться и ахать. Понимая, что кино этому чуду не конкурент, фестиваль эвакуировали на остров Лидо, который подобно итальянской макаронине перегораживает лагуну, чтобы морские трамвайчики - вапоретто - не унесло в Адриатику.

В прошлом году Мостра оказалась первым фестивалем пандемийных времен, который прошел хоть и в усеченном виде, но в кинозалах. Теперь он снова открывается в условиях закрытой Италии с соблюдением санитарных ограничений. Но это не сказалось на участии российского кино, представленного обильно и разнообразно.

На главный приз "Золотой лев" претендует картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" о метаниях сотрудника правоохранительных органов между адом и раем. В ней сильный актерский состав: Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова и Юра Борисов, для которого этот год стал бенефисным - он снимался в нескольких картинах каннского и венецианского конкурсов. Работа Владимира Битокова "Мама, я дома" представлена в программе "Горизонты экстра" - действие происходит в Кабардино-Балкарии, снимались Ксения Рапопорт, Александр Горчилин и снова Юра Борисов. В секцию "Неделя критики" отобран российско-нидерландский фильм Екатерины Селенкиной "Обходные пути". На рынке копродукции Venice Gap-Financing Market представлен VR-проект Георгия Молодцова и Дениса Семенова Knight of The Wailing Stars (Россия, Италия и Франция).

Секция Venice Production Bridge, собирающая на своих площадках ведущих деятелей киноиндустрии, впервые делает Россию главной темой. Программа "Фокус на Россию", по словам гендиректора "Роскино" Евгении Марковой, обещает полезный диалог между представителями российского и итальянского кино. "Это будет особое мероприятие, цель которого укрепить отношения между профессионалами и начать работу над совместными проектами", - говорит глава международного департамента Национальной ассоциации АNICA Роберто Стабиле. Среди тем для обсуждения - возможности для копродукции и инвестиций, перспективы работы с российским кинорынком.

Несмотря на пандемию, российское участие в фестивале очень заметно - и в главном конкурсе, и в параллельных программах есть наши фильмы

Несмотря на пандемию, на Мостре хорошо представлены и голливудские блокбастеры, и американские независимые, кинематографии Латинской Америки и Европы, особенно активны мастера Италии. Нет Китая - оттуда добраться до Италии пока трудно. Всего в Мостре участвуют 59 стран.

Среди премьер - триллер Пола Шредера "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком в роли профессионального игрока в покер; "Потерянная дочь" - режиссерский дебют Мэгги Джилленхол, драма чилийца Пабло Ларраина "Спенсер" - три дня из жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли. Костюмная драма "Последняя дуэль" Ридли Скотта - своего рода "Расемон", где последняя разрешенная в Британии дуэль рассматривается с трех точек зрения; снимались Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Бен Аффлек. Все ждут фэнтези Дени Вильнёва "Дюна" с Тимоти Шаламе и Оскаром Айзеком - экранизацию первой части романа Фрэнка Герберта. Пройдет ужастик Дэвида Гордона Грина "Хэллоуин убивает" с Джейми Ли Кёртис (этими фонтанами крови будет отмечено вручение актрисе "Золотого льва" за вклад в киноискусство - ее триумфальный путь по экранам начинался как раз первым "Хэллоуином" 1978 года).

В отличие от Каннского фестиваля, который упорно не хочет иметь дело со стрим-гигантом Netflix, Мостра козыряет фильмом Паоло Соррентино "Рука Бога" (прозвище Диего Марадоны) и семейной драмой "Сила собаки" Джейн Кэмпион, которая до нынешнего июля была единственной женщиной, получившей "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Пройдут документальные фильмы о композиторе Эннио Морриконе, о режиссере спагетти-вестернов Серджио Корбуччи и о группе Led Zeppelin.

Открывает фестиваль драма Педро Альмодовара "Параллельные матери" - его возвращение к "женской" теме и любимым актрисам. Фильм уже вызвал скандал постером, изображающим истекающий молоком женский сосок - блюстители морали требовали его запрета, режиссер назвал это ханжеством, ибо все мы в младенчестве наслаждались этим зрелищем крупным планом.

Председателем жюри главного конкурса выбран режиссер южнокорейских "Паразитов" Пон Джун-хо, лауреатом еще одной почетной Премии за вклад в киноискусство станет итальянский режиссер и актер Роберто Бениньи ("Жизнь прекрасна") - премия будет вручена сегодня на церемонии открытия.