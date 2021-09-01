Сенатор Пушков назвал визит Зеленского в США имиджевым провалом

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал не самое лучшее время для поездки в Америку. В имиджевом плане это однозначно провал, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, сейчас в медийном пространстве все разговоры только о бегстве американцев от талибов (запрещенное в России движение).

"На фоне заявления Байдена об Афганистане совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом", - написал член Совета Федерации в Telegram. Пушков не сомневается, что в ходе этой встречи будут сказаны "дежурные слова".

"Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее", - добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не намерен проводить совместную пресс-конференцию со своим украинским коллегой. Хозяин Белого дома поговорит с Владимиром Зеленским в Овальном кабине, а затем примет участие в еженедельном экономическом брифинге. Свободного времени у американского лидера нет, подчеркнули в администрации США.