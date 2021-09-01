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01.09.2021 14:19
Рубрика: Власть

Школьник указал Путину на оговорку в ходе открытого урока

Текст: Татьяна Замахина

Во время открытого урока, который президент РФ Владимир Путин провел школьникам во Владивостоке, один из учеников заметил, что российский лидер допустил оговорку. Ученик поправил президента и получил от него благодарность.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Путин: Обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество

Владимир Путин общался на тему истории (и не только) с учениками из разных школ в детском центре "Океан" во Владивостоке.

Диалог президента со школьником из Воркуты Никанором Толстых начался с предложения ученика снабдить учебники истории QR-кодами. Таким образом, объяснил Никита, герои прошлых лет как бы сами расскажут о себе и своей эпохе. Путин назвал идею замечательной, отметив, что "история - это не просто набор цифр, имен и перечисления событий". В таком случае станет понятнее, на основании чего принимались те или иные решения.

"Чего Петр I учинил в Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал?" - привел пример президент.

"Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", - поправил Никита. "Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку", - поблагодарил Путин.

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