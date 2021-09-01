Шойгу: Доля перспективного вооружения и техники в военных вузах превышает 71%

В образовательных организациях Минобороны России к занятиям приступают свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, включая 967 девушек, 7 тысяч иностранных военнослужащих из 58 государств и 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в среду, когда в Вооруженных силах, как и во всей стране, отмечают День знаний.

По словам министра обороны, в учебные классы и лекционные аудитории пришли целеустремленные молодые люди, чтобы овладеть почетной профессией защитника Отечества. "Этому будет способствовать выстроенная, динамично развивающаяся система военного образования, которая адаптирована к современным требованиям войск и быстро реагирует на изменение форм и способов ведения военных действий, а также широко используемая в вузах информационно-образовательная среда", - отметил Шойгу.

Он назвал подготовку военных кадров - инициативных и высококвалифицированных военных специалистов, позитивно мыслящих, патриотически настроенных, имеющих высокие духовно-нравственные ориентиры граждан нашей Родины - одной из приоритетных задач Минобороны. "В целях обеспечения профессионального роста обучающихся и преподавателей для каждой образовательной организации утверждены программы развития на период до 2026 года, - сообщил министр. - В них предусмотрена модернизация учебно-материальной базы, совершенствование обеспечения образовательного процесса, социальной защищенности преподавательского состава, слушателей и курсантов".

По словам Шойгу, в учебный процесс активно внедряются передовые разработки науки и техники. А для проведения занятий привлекаются лучшие педагоги и наставники, ведущие специалисты предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более того, именно в вузы в первоочередном порядке поступают перспективное вооружение и военная техника, тренажерные комплексы и системы. "Сегодня их доля составляет более 71%. Это позволяет подготовить профессионалов, обладающих современными знаниями и умениями ведения боевых действий", - подчеркнул министр обороны.

Обращаясь в День знаний к суворовцам, нахимовцам, кадетам и воспитанницам, он отметил, что главной ценностью системы довузовского военного образования является воспитание истинных патриотов, обладающих глубокими знаниями, высокой культурой и дисциплиной. "И это особенно важно сейчас, когда вам нужно не только подготовиться к военной или другой государственной службе, но и получить навыки свободного ориентирования в окружающем мире, быть готовыми принимать самостоятельные решения и отвечать за них. Для этого в училищах и кадетских корпусах созданы необходимые условия, сформирована система непрерывного профильного образования, подобраны высококвалифицированные учителя и воспитатели", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что для укрепления здоровья обучающихся в каждом учебном заведении строятся современные спортивные комплексы, тренажерные залы, крытые ледовые катки и бассейны. Министр пообещал, что обновлять спортивную базу будут во всех ведомственных образовательных организациях.

"Основные усилия преподавательского состава важно сосредоточить на использовании принципиально новых технологий обучения, развитии электронной образовательной среды и передаче опыта слушателям и курсантам", - поставил задачу министр. Он выразил уверенность, что личный состав образовательных организаций Минобороны успешно подготовит квалифицированные военные кадры, способные решать любые задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности.