Швыдкой: Одним из мотивов художественной деятельности является "езда в незнаемое"

"Программа нашей партии - единственная программа, которая начинается разделом "Культура". Больше таких партий в России нет. Мы понимаем значение культуры, это базис всего". Примечательная цитата из выступления С. М. Миронова, лидера партии "Справедливая Россия - За правду" в Алтайском крае. У людей, профессионально занимающихся культурой, такой подход не может не вызывать уважения. Хотя бы потому, что у большинства партий подобного раздела, посвященного культуре, в их предвыборных документах нет вовсе. Одно из немногих исключений - "Единая Россия", в программе которой есть новелла "Культура, история, традиции".

При всех идеологических различиях, несхожести подходов к решению социально-экономических проблем, стоящих перед нашей страной, само отношение к культуре в предвыборных документах достаточно однородно. Ее рассматривают прежде всего как завершенную духовно-ценностную систему, обеспечивающую устойчивость национального сознания. Как традицию, которая гарантирует идентичность нации.

Такой подход, несмотря на то, что традиции складываются порой из весьма противоречивого содержания, когда в одном историческом ряду оказываются монархи и большевистские лидеры, все же достаточно справедлив. Бытование этноса в истории определяется его способностью передавать огромный объем генетически ненаследуемой информации об опыте предшествующих поколений потомкам (Ю. М. Лотман). Распространенное толкование культуры состоит в том, что это иерархическая система образцов, которые обрели непреходящую ценность. В современном российском обществе эта охранительная функция культуры считается наиболее востребованной. Именно поэтому консервативное понимание культуры кажется вполне справедливым. Но недостаточным.

И дело не только в том, что подобный подход лишает современных художников субъектности, обрекая их на постоянное воспроизведение того, что открыли предшественники. В таком контексте современный творец может получить признание, лишь создавая ожидаемые большинством произведения искусства. Но одним из важнейших мотивов художественной деятельности является "езда в незнаемое". Настоящий мастер искусства расширяет наши представления о мире. В этом смысле его работа сродни трудам ученых, которые совершают новые открытия, подтверждая либо опровергая предшествующее знание, но неизменно расширяя его границы. То есть современное искусство соотносится с культурой так же, как современная наука с наличным школьным и университетским образованием, ориентированным на устоявшиеся истины.

Не хочу здесь возвращаться к вековому спору о том, существует ли прогресс в искусстве. Но невозможно оспаривать очевидное - при том, что фундаментальные проблемы Homo sapiens неизменны со времени появления нашего "вида рода Люди" на свет, - человек и окружающий мир за последние сорок тысяч лет изменились весьма существенно. И это требует познания и осмысления, в том числе художественного. Но не менее важен вопрос о том, как культура связана с изменением мира? Насколько она способствует экономическому прогрессу? Способен ли культурный код того или иного народа затормозить или напротив - ускорить - материально-техническое развитие государства? Эти проблемы стоят на повестке дня человечества уже не первое столетие, правда, особую остроту они обрели на рубеже нынешнего и минувшего веков.

Одним из важнейших мотивов художественной деятельности является "езда в незнаемое"

Достаточно обратиться к документам ООН и ЮНЕСКО за минувшие тридцать пять лет, чтобы убедиться в том, как тема культуры и устойчивого развития стала предметом постоянного обсуждения. Классический пример влияния культурной традиции на экономику приводит Самюэль Хантингтон в Предисловии к коллективному труду "Культура имеет значение". В начале 1960-х годов Гана и Южная Корея имели схожие показатели экономики, в том числе и подушевого распределения ВВП, а через тридцать лет Республика Корея уверенно вошла в число экономик "первого мира", тогда как положение дел в Гане практически не изменилось. Культурные различия сыграли решающее значение в выборе пути экономического развития. По существу, это вечная дилемма, которую чаще всего приходится решать эмпирически.

Ее афористично определил Дэниэл Патрик Мойнихэн: "С точки зрения консерватора, именно культура, а не политика определяет успех того или иного общества. В свою очередь либерал полагает, что политика способна преобразовывать культуру и ограждать ее от самой себя". Как всегда, реальность нуждается в разумном компромиссе. Культура может быть тормозом прогресса, а может стать могущественным инструментом развития. Примечательно, что одним из наиболее повторяющихся слов во всех документах современных российских партий, идущих на выборы, стало именно это слово - "развитие". Его относят ко всему - от экономики до социальной сферы, от науки до оборонного комплекса. Оно становится синонимом эволюционного обновления всей жизни нашей страны. Похоже, мало кто сомневается в том, что, ставя перед собой масштабные задачи сохранения России как великой державы, умножения ее роли в современном мире, необходимо ориентироваться на инновации во всех сферах деятельности.

Культура может быть тормозом прогресса, а может стать могущественным инструментом развития

Современная культурная жизнь России также полна инновационных проектов - достаточно посмотреть программы "Территории" 2021 года в Тавриде или недавней Российской креативной недели. Многообразие новых музейных и театральных проектов, репертуар филармонических залов и кинотеатров, не говоря о пространстве российского сегмента интернета, свидетельствует о том, что культурная деятельность в России вовсе не исчерпывается повторением прошлого. Она устремлена в будущее.