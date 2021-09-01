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01.09.2021 21:08
Рубрика: В мире

СМИ: В Афганистане Масуд и талибы не смогли договориться

Текст: Константин Волков

Силы сопротивления талибам под руководством Ахмада Шаха Масуда-младшего, закрепившиеся в районе Панджшерского ущелья к северу от Кабула и переговорщики от движения "Талибан" (запрещено в РФ) не смогли договориться о мире, сообщает 1 сентября турецкое новостное агентство Anadolu со ссылкой на афганские источники.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Так, по информации СМИ, некоторые представители сопротивления сообщают о новых боевых столкновениях в районе Панджшера, начавшихся после нескольких дней перемирия и переговоров. Согласно сообщению, семеро талибов были убиты, а несколько защитников Панджшера - ранены. Также, по некоторым данным, талибы перебросили в район боев подкрепление в сопровождении одного вертолета.

В двадцатых числах августа талибы заявляли, что полностью окружили район Панджшера. Также сообщалось, что регион полностью отключен от электроэнергии и связи.

Ранее Эмирхан Муттаки, один из лидеров "Талибана", написал в соцсетях, что переговоры с Масудом-младшим не увенчались успехом. По словам Муттаки, талибы хотят, "чтобы народ Панджшера (имеются в виду, по всей видимости, в первую очередь афганские таджики, поддерживающие Масуда - "РГ") тоже стал участником больших перемен в стране и чтобы все разногласия были урегулированы мирным путем, но пока достигнуть результатов, к сожалению, не удалось".

По различным данным, в районе Панджшера может быть свыше десяти тысяч бойцов сопротивления, в числе которых бывшие военнослужащие афганской армии, не перешедшие к талибам, а также ополчения нацменьшинств - таджиков, узбеков, хазарейцев.

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