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01.09.2021 17:02
Рубрика: Власть

Собянин: На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 млн москвичей

Текст: Александр Мелешенко

На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 миллиона москвичей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на тему "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов" на II марафоне "Новые знания".

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"Сегодня уже 1,3 миллиона человек записались в систему электронного голосования. Можно будет голосовать, находясь на даче, дома. Это совершенно другие возможности, при этом система безопасности, контроля и анонимности гарантирована", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, москвичи с 17 по 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, также в нескольких районах столицы определятся члены городского парламента, а в Щукине выберут депутатов муниципального собрания района. Заявление на онлайн-голосование можно подать до 13 сентября включительно.

Все подробности об электронном голосовании собраны в специальном разделе на сайте мэрии mos.ru.

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