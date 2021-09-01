Собянин: На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 млн москвичей

На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 миллиона москвичей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на тему "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов" на II марафоне "Новые знания".

"Сегодня уже 1,3 миллиона человек записались в систему электронного голосования. Можно будет голосовать, находясь на даче, дома. Это совершенно другие возможности, при этом система безопасности, контроля и анонимности гарантирована", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, москвичи с 17 по 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, также в нескольких районах столицы определятся члены городского парламента, а в Щукине выберут депутатов муниципального собрания района. Заявление на онлайн-голосование можно подать до 13 сентября включительно.

Все подробности об электронном голосовании собраны в специальном разделе на сайте мэрии mos.ru.