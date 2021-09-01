Специалисты нашли новый вид компьютерных вирусов

Журналисты издания BleepingComputer обнаружили новый вид компьютерных вирусов - он атакует через графические адаптеры пользователей, при этом существующие антивирусы никак не могут "отловить" его.

Ранее злоумышленники никогда не прибегали к видеокартам для атак на ПК пользователей. Графические адаптеры использовались только для майнинга криптовалюты и обработки графики в играх и видео.

Как именно работает данный вирус, не уточняется, но хакеры, ответственные за данный вид вируса, отмечают, что им удалось поместить вредоносный код в видеопамяти графического адаптера - там его не может обнаружить ни один из существующих антивирусов. Примечательно, что "вредонос" работает только на компьютерах с Windows и бессилен на компьютерах с другими операционными системами.