Стали известны регионы РФ, которые первыми получат новые школьные автобусы

В семи регионах России - в Пермском крае, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Омской, Ростовской и Нижегородской областях - вскоре получат новые школьные автобусы. Это первые регионы, в которых они появятся, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, в эти регионы будут направлены более 3 тысяч новые автомобилей.

Как сообщалось ранее, правительство выделит более 15 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и машин "скорой помощи"​​​.