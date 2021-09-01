Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией

Разъяснение прозвучало в специальном обзоре судебной практики. В нем, в частности, приводится уже достаточно старое, но не потерявшее актуальность, дело, когда с неким гражданином П. слишком долго вели разговоры в отделении оперативные сотрудники.
Интерес правоохранителей к таким продолжительным "неофициальным" разговорам понятен: стоит только оформить задержание, как начнется юридический отсчет времени и у людей в погонах появятся определенные обязанности. А если произошла ошибка и заподозрили не того, официально задержанный человек получит право на компенсацию. Потому у оперативников подчас и возникает соблазн подольше подержать человека в подвешенном состоянии, когда он и не задержан, но и не свободен. Однако такая практика - нарушение.
"Действующие нормы закона не предусматривают право сотрудников удерживать в полиции лицо, которое не является подозреваемым либо обвиняемым, без наличия для этого законных оснований, в частности, оформления протокола задержания. Срок административного задержания не может превышать 3 часа, - пояснил советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян. - В отношении подозреваемого в совершении преступления протокол задержания должен быть составлен в срок не более 3 часов. По смыслу закона, принудительное задержание лица более трех часов без составления протокола противоречит требованиям закона".
Гражданин П. в итоге дошел до ЕСПЧ и отсудил у государства 9000 евро компенсации морального вреда, а также 2700 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек. Как пояснили в Страсбурге, тот факт, что заявитель не мог свободно покинуть отделение, делает уже не принципиальным вопрос, прибыл ли он туда добровольно или же был туда доставлен.
"Тот факт, что власти считали - заявитель не являлся задержанным по смыслу российского законодательства, не означал, что он не был лишен свободы в соответствии с положениями Конвенции", - цитирует Верховный суд России решение ЕСПЧ.
Страсбургский суд подчеркнул, что международные нормы достаточно широко трактуют понятие "лишение свободы". Под него попадает и задержание. Если человеку, которому официально не предъявили никаких претензий, не дают уйти из полиции, это тоже лишение свободы. "Вместе с тем в такой ситуации целесообразней не предпринимать действий, направленных на противодействие хотя бы и незаконным действиям сотрудников полиции, а безопасней сразу заявить о нарушении прав и зафиксировать незаконные действия (время доставления в отдел и превышение времени пребывания в нем) и затем их обжаловать и привлечь виновных должностных лиц к ответственности", - советует Нвер Гаспарян.
Он подчеркивает: закон не позволяет осуществлять допрос без адвоката, когда гражданин настаивает на его участии. "При этом право пригласить профессионального советника по правовым вопросам имеет как обвиняемый, так свидетель и потерпевший. Но на практике возникают разные ситуации, когда, например, должностному лицу удается уговорить лицо дать показания без участия адвоката. Если гражданин требует приглашения адвоката, ему в этом не может быть отказано", - говорит советник ФПА.
При этом если следователь официально, то есть под протокол, задает вопросы, человек должен ему отвечать. И обязательно - честно. За исключением тех случаев, когда показания могут привести в тюрьму самого человека или его родных. "Самый распространенный случай свидетельского иммунитета - это право лица не давать показания против себя самого, своего супруга, близких родственников (ст. 51 Конституции РФ), - говорит Нвер Гаспарян. - Статья 56 УПК РФ предусматривает случаи, когда при определенных обстоятельствах не могут быть свидетелями отдельные субъекты (священнослужитель, судья, адвокат). Во всех иных случаях граждане, которым известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, обязаны давать свидетельские показания и отвечать на вопросы".