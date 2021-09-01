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01.09.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Верховный суд России напомнил всем людям в мантиях правовые позиции ЕСПЧ: правоохранители не вправе удерживать человека, если официально ему ничего не предъявляют. Иными словами, если формально правоохранители не оформляют задержание, человек вправе встать и уйти после того, как разговор ему надоест, а разумное время истекло.

Разъяснение прозвучало в специальном обзоре судебной практики. В нем, в частности, приводится уже достаточно старое, но не потерявшее актуальность, дело, когда с неким гражданином П. слишком долго вели разговоры в отделении оперативные сотрудники.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Интерес правоохранителей к таким продолжительным "неофициальным" разговорам понятен: стоит только оформить задержание, как начнется юридический отсчет времени и у людей в погонах появятся определенные обязанности. А если произошла ошибка и заподозрили не того, официально задержанный человек получит право на компенсацию. Потому у оперативников подчас и возникает соблазн подольше подержать человека в подвешенном состоянии, когда он и не задержан, но и не свободен. Однако такая практика - нарушение.

"Действующие нормы закона не предусматривают право сотрудников удерживать в полиции лицо, которое не является подозреваемым либо обвиняемым, без наличия для этого законных оснований, в частности, оформления протокола задержания. Срок административного задержания не может превышать 3 часа, - пояснил советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян. - В отношении подозреваемого в совершении преступления протокол задержания должен быть составлен в срок не более 3 часов. По смыслу закона, принудительное задержание лица более трех часов без составления протокола противоречит требованиям закона".

Гражданин П. в итоге дошел до ЕСПЧ и отсудил у государства 9000 евро компенсации морального вреда, а также 2700 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек. Как пояснили в Страсбурге, тот факт, что заявитель не мог свободно покинуть отделение, делает уже не принципиальным вопрос, прибыл ли он туда добровольно или же был туда доставлен.

"Тот факт, что власти считали - заявитель не являлся задержанным по смыслу российского законодательства, не означал, что он не был лишен свободы в соответствии с положениями Конвенции", - цитирует Верховный суд России решение ЕСПЧ.

Закон не позволяет осуществлять допрос без адвоката, когда гражданин настаивает на его участии

Страсбургский суд подчеркнул, что международные нормы достаточно широко трактуют понятие "лишение свободы". Под него попадает и задержание. Если человеку, которому официально не предъявили никаких претензий, не дают уйти из полиции, это тоже лишение свободы. "Вместе с тем в такой ситуации целесообразней не предпринимать действий, направленных на противодействие хотя бы и незаконным действиям сотрудников полиции, а безопасней сразу заявить о нарушении прав и зафиксировать незаконные действия (время доставления в отдел и превышение времени пребывания в нем) и затем их обжаловать и привлечь виновных должностных лиц к ответственности", - советует Нвер Гаспарян.

Он подчеркивает: закон не позволяет осуществлять допрос без адвоката, когда гражданин настаивает на его участии. "При этом право пригласить профессионального советника по правовым вопросам имеет как обвиняемый, так свидетель и потерпевший. Но на практике возникают разные ситуации, когда, например, должностному лицу удается уговорить лицо дать показания без участия адвоката. Если гражданин требует приглашения адвоката, ему в этом не может быть отказано", - говорит советник ФПА.

При этом если следователь официально, то есть под протокол, задает вопросы, человек должен ему отвечать. И обязательно - честно. За исключением тех случаев, когда показания могут привести в тюрьму самого человека или его родных. "Самый распространенный случай свидетельского иммунитета - это право лица не давать показания против себя самого, своего супруга, близких родственников (ст. 51 Конституции РФ), - говорит Нвер Гаспарян. - Статья 56 УПК РФ предусматривает случаи, когда при определенных обстоятельствах не могут быть свидетелями отдельные субъекты (священнослужитель, судья, адвокат). Во всех иных случаях граждане, которым известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, обязаны давать свидетельские показания и отвечать на вопросы".

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