Telegram запустил видеотрансляции на неограниченную аудиторию

Команда мессенджера Telegram анонсировала видеотрансляции на неограниченную аудиторию. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Пользователи смогут транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченную аудиторию. Это можно делать как в группах, так и в каналах - теперь у любого пользователя Telegram может быть собственный телеканал с миллионами зрителей, отмечают разработчики. Главным отличием от телевизионного эфира стала возможность поднять руку и поучаствовать в трансляции. В начале года аналогичное решение было введено у эфиров в Clubhouse.

Появилась возможность быстрой пересылки сообщений. Для этого необходимо нажать на метку "Переслать сообщение" над полем ввода, чтобы просмотреть сообщения, которые собираетесь переслать, и изменить настройки. Также можно выбрать показывать ли имя первоначального отправителя, а также сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам. Кроме того, можно убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если случайно нажали не на тот чат.

Также был анонсирован быстрый переход между каналами. Теперь можно посмотреть все новые сообщения из каналов, на которые вы подписаны, не возвращаясь в список чатов. Дойдя до последней публикации в канале, потяните экран вверх, чтобы перейти к следующему непрочитанному каналу.

Кроме статусов "Печатает" или "Записывает голосовое сообщение" появился еще один "Выбирает стикер". Он отображается тогда, когда пользователь выбирает анимированную картинку для отправки. А сама коллекция анимированных картинок пополнилась новыми эмодзи.