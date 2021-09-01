Тимофей Баженов выступает за совместные усилия государства и бизнеса в правовом регулировании интернет-сферы

Российские операторы мобильной связи, медиа-холдинги и интернет-компании создали совместную хартию о кибер-пространстве, которое защитит детей от нежелательного контента. Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает эту инициативу очень своевременной, а также предлагает государству и бизнес-сообществу объединить усилия в противодействии киберпреступности.

"Накануне я провёл круглый стол по кибербезопасности. Мы говорили о том, что интернет-пространство требует регуляции не только со стороны государства, но и со стороны коммерческих компаний. И я рад, что уже начались серьезные подвижки в этом направлении, в этом есть и мой личный вклад. Уверен, что воздействие с нашей стороны, со стороны общественности и партии "Единая Россия", оказалось решающим. Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. Их жертвами часто становятся дети. Оградить подрастающее поколение от этой проблемы ¾ наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны", ¾ такими видит Тимофей Баженов совместные меры государства и бизнеса в правовом регулировании интернет-сферы.

Легальные компании, деятельность которых напрямую связана с киберпространством, заинтересованы в его безопасности для своих клиентов. Поэтому эти организации взяли на себя обязательство защитить детей и подростков от любой информации, которая может оказать на них негативное воздействие. Соблюдение хартии будет способствовать снижению объема противозаконного, в том числе, мошеннического, интернет-контента.

Дети зачастую становятся жертвами преступников, потому что не умеют правильно себя вести при контактах с посторонними людьми. Этим навыкам, как и любым другим умениям можно научить. По мнению Тимофея Баженова, для этого требуется внедрить в школьную программу специальные уроки и факультативные занятия. Эту инициативу уже поддержал Мэр Москвы Сергей Собянин, который одобрил создание и загрузку видеоуроков по кибербезопасности на портал Московской электронной школы. Эти шаги очень своевременны, так как согласно исследованию 76 % детей и подростков хотя бы один раз получали звонки от мошенников или сталкивались с обманом в интернет-играх.

Тележурналист Тимофей Баженов считает, что эта, во многом вынужденная для интернет-компаний мера, будет способствовать формированию в будущем безопасного для работы и отдыха киберпростанства: "С появлением интернета наша с вами жизнь, с одной стороны, стала проще. С другой ¾ социальные сети, сайты и мессенджеры поставляют огромное количество ненужного, а порой и крайне опасного контента. Но главное - открывают личные данные, которые часто используют кибермошенники в реализации своих схем".

Антон Тарасов известный общественный деятель, инженер высказал другое мнение, которого придерживаются и его сторонники. Так, он опасается, что такая мера может привести к лишению свободы слова в интернете.