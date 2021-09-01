Токаев: Использованию русского языка в Казахстане препятствовать нельзя

Нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", - сказал президент в ежегодном послании народу Казахстана.

Он отметил, что гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из главных направлений политики казахстанских властей. По его словам, их в этом поддерживает абсолютное большинство граждан страны.

Токаев в очередной раз подчеркнул, что по конституции жители Казахстана являются единой нацией, и власти, поддерживая плюрализм мнений, тем не менее будут пресекать любые формы радикализма.