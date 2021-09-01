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Том Холланд в образе Человека-паука поздравил Зендею с днем рождения

Новости
    01.09.2021, 17:03
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Сегодня, 1 сентября, исполняется 25 лет американской актрисе, певице, танцовщице и модели Зендее. С персональным праздником ее оригинально поздравил в своем Instagram Том Холланд - экранный партнер по фильмам о Человеке-пауке.

Фото: kinopoisk.ru
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"Моя ЭмДжей, желаю счастливейшего дня рождения. Позвони мне, как проснешься", - написал актер, не выходя из образа Питера Паркера.

К посту он приложил совместное фото со съемок.

За час публикация собрала более 6,5 млн отметок "нравится", а в комментариях пользователи пишут, что поздравление получилось очень милым.

В июле стало известно, что пару связывают не только рабочие отношения, когда папарацци запечатлели Холланда и Зендею целующимися в машине.

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