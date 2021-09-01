Турция принимает меры по ликвидации экокатастрофы в восточном средиземноморье

Крупный разлив нефтепродуктов в восточном средиземноморье уже ближайшее время может достигнуть побережья Кипра. Как сообщила местная газета "Политис", утечка началась 24-25 августа из самого большого нефтехранилища в Сирии, и течение быстро двигает огромное масляное пятно по направлению к островному государству.

По данным телеканала CNN, источник загрязнения находится в сирийском городе Банияс. Спутниковые снимки указывают, что загрязненная нефтепродуктами площадь достигла 800 квадратных километров и находится всего в 7 километрах от Кипра. По данным управления рыболовства и морских исследований Республики Кипр, нефть может быть выброшена на мыс апостола Андрея в северной части острова в течение 24 часов.

Данную территорию контролируют власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которые уже обратились к Турции за содействием в борьбе с нефтеразливом. Анкара подтвердила свою готовность оказать ТРСК полную поддержку. В частности, министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Турция направила специальные подразделения для оценки разлива нефти, а также задействовала самолеты наблюдения и беспилотники для мониторинга ситуации.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, Анкара "принимает все необходимые меры и мобилизует ресурсы, чтобы исключить превращение разлива в экологическую катастрофу".

Заметим, что это уже не первый разлив нефти в восточной части Средиземного моря в этом году. Так, в минувшем феврале крупная утечка сильно загрязнила побережье Израиля и Ливана.