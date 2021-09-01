Уровень безработицы в РФ приблизился к абсолютному рекорду 2019 года

Уровень безработицы в июле опустился до отметки 4,5%, сообщает Росстат. Это самый низкий показатель за последние два года, и он близок к абсолютному рекорду июля 2019 года, - тогда не имели работы 4,3% человек.

По сравнению с июнем снижение составило 0,3%.

По данным Росстата, в июле в России не имели работы 3,4 млн человек, которые хотели и были готовы приступить к оплачиваемому труду в ближайшее время.

Показатель зарегистрированной безработицы тоже снизился на 0,2% до значения 1,4%. В центрах занятости стояли на учете 1,1 млн человек.