Утверждены требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам

Правительство утвердило единые требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам на территории России, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

С начала года министерство вело диалог с регионами, управляющими компаниями, отраслевыми ассоциациями и другими ведомствами для формирования единых требований для включения в федеральный реестр индустриальных парков или реестр промышленных технопарков. Включение в реестр позволяет пользоваться мерами господдержки федерального и регионального уровней, включая налоговые льготы.

Как пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, при доработке требований в первую очередь руководствовались необходимостью упрощения процедур и выработки универсальных стандартов для создания и деятельности таких объектов.

"Принятые Правительством изменения позволят реализовать принцип "одного окна" для управляющих компаний парков: пройдя один раз проверку на соответствие федеральным требованиям, организация получает право воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки на федеральном или региональном уровнях, включая налоговые льготы и преференции", - сказал министр.

В документе предусматривается электронная подача заявок управляющими компаниями через Государственную систему промышленности, при этом расширен перечень возможных организационно-правовых форм, в которых может быть создана управляющая компания парка.

Пройти проверку можно будет без экспертизы на проектно-сметную документацию, определен перечень документов и сроки уведомления Минпромторга России при изменении параметров парка, а также предусмотрен сокращенный перечень документов при прохождении повторного включения в федеральный реестр по истечении 5 лет.

В документе приводится законодательное определение агропромпарков и агробиотехнопарков, которые теперь также смогут пройти включение в федеральный реестр и воспользоваться мерами господдержки парков.

Кроме того, урегулировано нахождение на территории юрлиц или индивидуальных предпринимателей, которые не ведут промышленную деятельность, но используют инфраструктуру парка для обеспечения промышленной деятельности предприятий-резидентов парка; урегулирован порядок расчета полезной площади индустриального парка и промышленного технопарка, а также уровень использования (загрузки) предприятиями-резидентами.