В ЦИКе рассказали, как будут голосовать в "красных зонах" больниц

В ковидных стационарах могут быть созданы специальные участки для голосования на выборах в Госдуму. Это не обязанность больниц, но их право, если сотрудники и пациенты захотят проголосовать в условиях изоляции.

Как рассказал на заседании Центризбиркома в среду заместитель председателя комиссии Николай Булаев, в закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки. В состав участковых избирательных комиссий смогут войти только сотрудники больниц, никого постороннего на участки не допустят.

Никакую документацию с таких участков не будут выносить наружу, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. "Протоколы участковой комиссии будут переданы по техническим каналам связи, как это делается на судах, находящихся в плавании", - уточнил Николай Булаев.