В День знаний в свет выйдут новые серии третьего сезона "Простоквашино"

День знаний - особый праздник. Но от подарков никто из детей точно не откажется, тем более, если это сюрприз от киностудии "Союзмультфильм". С первого сентября в Сети можно увидеть премьерные серии третьего сезона популярного мультсериала "Простоквашино".

"Спустя три года и 52 серии успешного продолжения оригинальной трилогии друзей из Простоквашино, киностудия "Союзмультфильм" приняла решение об обновлении технологии и стилистики сериала. Зрители увидят привычный мир в более сочном и ярком решении, в духе современных сериалов", - рассказывают о новом сезоне в пресс-службе "Союзмультфильма".

Юным зрителям обещают новые истории, динамичный сюжет и много юмора. А привычные герои раскроются с неожиданной стороны. Например, всегда такой правильный Матроскин способен ради собственной выгоды пойти на хитрости. Но у всего есть своя цена, и час расплаты настанет очень быстро.

Дядя Федор всеми силами будет пытаться привлечь внимание девочки Оли, нередко попадая в нелепые ситуации. Няня будет все так же строга к окружающим, а Печкин отправится в путешествия, причем не только реальные, но и виртуальные. И только Мурка с Гаврюшей будут неизменно покушаться на простыни Матроскина. Мама и папа станут реже приезжать в гости, и именно поэтому наши герои впервые отправятся к ним в город. В новом сезоне, как вы уже поняли, появится новый персонаж - озорная и шустрая девочка Оля, которую озвучивает 11-летняя Лиза Бугулова. Дядя Федор заговорит голосом 12-летнего актера Мигеля Керимова. Других персонажей озвучивают Антон Табаков, Павел Деревянко, Татьяна Васильева, Юлия Меньшова, Андрей Тенетко и Иван Охлобыстин.

По словам генерального продюсера киностудии "Союзмультфильм" Юлии Осетинской, мультсериал выполнен в сложном жанре анимационного ситкома.

"Богатство и харизматичность классических образов, а также новых персонажей позволяет авторам проекта рассказывать все больше увлекательных историй из жизни обитателей знаменитой деревни. Уверена, новый сезон порадует как поклонников мультсериала, так и привлечет новых зрителей!" - отметила она.

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