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01.09.2021 02:59
Рубрика: Происшествия

В этом году ущерб от коррупции превысил 39 млрд рублей

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
В этом году в стране зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности, число которых выросло до 24,5 тысячи.

Такие данные приводятся в статистическом сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности за 7 месяцев 2021 года. При этом относительно прошлого года количество коррупционных преступлений возросло на 16,5 процента. По данным надзорного ведомства, около половины среди таких преступлений, а именно - более 12 тысяч приходится на факты взяточничества. Согласно правовой статистике, каждая третья взятка в стране не превышала десяти тысяч рублей. Наибольшее их число было зарегистрировано в Пермском (240, рост в 3,3 раза), Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях и Санкт-Петербурге (135, рост в 5 раз).

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Также вырос и ущерб от коррупции. Относительно прошлого года он увеличился с 32,4 млрд рублей до 39,4 млрд рублей. В то же время, по данным Генпрокуратуры, одновременно с этим значительно возросла сумма возмещенного ущерба от коррупционных преступлений - с почти 3,5 млрд рублей до 9,9 млрд рублей. Кроме того, в этом году практически втрое - с 16,6 млрд рублей до 45 млрд рублей - увеличилась стоимость активов коррупционеров, на которые был наложен арест.

Всего же за 7 месяцев 2021 года в России было зарегистрировано почти 1,2 миллиона преступлений, что примерно соответствует уровням последних двух лет за этот же период. При этом уже несколько лет отмечается снижение уличной преступности. По сравнению с прошлым годом число таких преступлений сократилось более чем на 7 процентов и не превысило 193,5 тысячи. При этом каждое третье уличное преступление - это кражи, а каждое пятое связано с нарушением правил дорожного движения. Повсеместно заметными темпами продолжилось снижение общего числа зарегистрированных квартирных краж - на 19,5 процента. Их общее число составило 17,4 тысячи. По данным Генпрокуратуры, на этом фоне широкое распространение получили кражи с банковских счетов. Относительно предшествующего года их массив увеличился до 96,9 тысячи. Наиболее подвержены таким преступлениям в расчете на 100 тысяч населения были жители Амурской области (139,9), Республики Карелия (128,3) и Удмуртской Республики (116,9).

Также в январе - июле 2021 года зарегистрировано около 194,8 тысячи различных мошенничеств. Это на 6,3 тысячи больше, чем годом ранее. Их доля в структуре преступности на протяжении последних лет последовательно увеличивается и составляет 16,4 процента. Согласно данным правовой статистики наиболее распространены мошенничества в Ямало-Ненецком автономном округе (213,6 фактов на 100 тысяч жителей), Мурманской области (196,7) и Москве (189,8), наименее - в Чечне (27,5), Ингушетии (34,1) и Дагестане (46).

Около половины фактов коррупции, а именно более 12 тысяч приходится на взяточничество

По данным надзорного ведомства, в структуре подобного рода хищений более 70 процентов, или почти 138 тысяч, совершенно дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

При этом практически на две трети сократился массив мошенничеств с использованием электронных средств платежа - до 6,2 тысячи. Годом ранее статистика фиксировала практически двукратное их увеличение.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией

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