В Финляндии отказались от дистанции в два метра во время пандемии

В Финляндии требование о безопасной дистанции в 2 метра будет исключено из закона об инфекционных заболеваниях. Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на заявление премьера страны Санны Марин.

По словам главы финского правительства, партии договорились об отмене положения о соблюдении дистанции, и сейчас министерство социального обеспечения и здравоохранения подготавливает соответствующую поправку в закон. Власти надеются принять поправку как можно скорее.

Больше всего данное изменение в закон ждет сфера культуры Финляндии, чтобы уже начать осенний сезон без устаревшего ограничения.

Кстати, министр науки и культуры Антти Курвинен надеется, что Финляндия последует примеру Великобритании в снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В утренней телепрограмме Yle министр заявил, что общество должно вернуться к нормальной жизни, и это может стать возможным благодаря вакцинации населения.