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01.09.2021 10:47
Рубрика: В мире

В Финляндии отказались от дистанции в два метра во время пандемии

Текст: Надежда Ермолаева

В Финляндии требование о безопасной дистанции в 2 метра будет исключено из закона об инфекционных заболеваниях. Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на заявление премьера страны Санны Марин.

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По словам главы финского правительства, партии договорились об отмене положения о соблюдении дистанции, и сейчас министерство социального обеспечения и здравоохранения подготавливает соответствующую поправку в закон. Власти надеются принять поправку как можно скорее.

Больше всего данное изменение в закон ждет сфера культуры Финляндии, чтобы уже начать осенний сезон без устаревшего ограничения.

Кстати, министр науки и культуры Антти Курвинен надеется, что Финляндия последует примеру Великобритании в снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В утренней телепрограмме Yle министр заявил, что общество должно вернуться к нормальной жизни, и это может стать возможным благодаря вакцинации населения.

В мире Европа Финляндия Пандемия коронавируса COVID-19

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