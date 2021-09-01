В Италии антипрививочники хотят заблокировать работу железнодорожных станций

В первый день осени противники так называемых "зеленых пропусков", именующие себя "самоуправляемым народом", в знак протеста задались целью заблокировать работу железнодорожных станций больше чем в 50 городах страны, включая Рим, Милан, Турин и Геную.
"Нам не дают сесть на поезд, потому что у нас нет "паспорта раба". Значит, на него не сядет никто", - предупредили в преддверии массовой акции ее организаторы, которые связываются с подписчиками через канал в "Телеграме".
По заверениям антипрививочников, серия манифестаций будет носить мирный характер. Не исключено, однако, что ситуация может выйти из-под контроля, учитывая опыт прошлых довольно агрессивных протестов граждан, недавних случаев нападения на журналистов центральных печатных изданий, радио и телевидения, а также массовых угроз в адрес политиков (среди них министр иностранных дел Ди Майо) и врачей, поддерживающих введение сертификатов о вакцинации.