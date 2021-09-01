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01.09.2021 10:52
Рубрика: Происшествия

В Москве юристы обманули пенсионеров на 2,5 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В столице юристы обманули пенсионеров на 2,5 миллиона рублей. Мошенничество вскрылось после обращения в полицию женщины, которая пожаловалась на юридическую фирму, куда она обратилась за помощью.

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Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что, заключив договор на оказание услуг, женщина оформила кредит и передала сотрудникам фирмы 170 тысяч рублей в качестве оплаты, но условий контракта они не исполнили. Полицейские задержали подозреваемых на Пятницкой улице. Ими оказались генеральный директор и юрист компании. В результате проведенного обыска в офисе компании полицейские обнаружили большое количество договоров, оформленных на граждан, а также платежные документы.

Полицейские считают, что от действий этих людей пострадали более 25 граждан, большинство из которых - пенсионеры, а материальный ущерб превышает 2,5 миллиона рублей. С июля 2020 года под предлогом увеличения пенсионных выплат, решения вопросов в сфере ЖКХ, компенсации материального ущерба и других услуг аферисты заключали с жертвами сделки по кредитованию и оказанию юридических услуг. Однако взятые на себя обязательства они не выполняли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанные взяты под домашний арест.

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