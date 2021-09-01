В Москве скончался скрипач Игорь Ойстрах

В возрасте 90 лет ушел из жизни Игорь Ойстрах - скрипач, педагог, народный артист СССР. Музыканта не стало еще две недели назад, но известно о его смерти стало только сейчас.

По словам главы Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелики Моисеевой, музыкант умер в Москве 14 августа, но ранее его родные не могли сообщить об этом общественности.

- Он давно болел, - цитирует Моисееву ТАСС.

Игорь Ойстрах родился в 1931 году. С шести лет он стал играть на скрипке, с восьми - на фортепиано. С 1958 года был солистом Московской филармонии, с 1965 года стал преподавателем Московской консерватории, позже преподавал в Брюссельской консерватории. Он также являлся членом жюри самых престижных скрипичных конкурсов, среди которых Международный конкурс имени П.И. Чайковского, конкурс имени Королевы Елизаветы, Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского.