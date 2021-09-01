В Москве в октябре пройдет фестиваль семейных любительских театров

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная подготовке VII Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом". В нем традиционно принимают участие лучшие белорусские коллективы. Этот вид театрального искусства очень распространен в Беларуси. Так, в рамках "Славянского базара в Витебске" проходит фестиваль уличных театров "На семи ветрах".

Конечно, можно купить билет и пойти в "настоящий" театр. Но что делать, если хочется самому написать сценарий, построить декорации и даже сыграть роль? Вот для таких особых белорусов и россиян и существуют любительские театры.

- Фестиваль, в котором примут участие театральные семейные любительские коллективы от Бреста до Камчатки, состоится в Москве 23-25 октября, - рассказала соучредитель форума Лариса Санатовская. - Семейный театр - это одна из форм народного искусства, он является источником положительных эмоций и противоядием ковиду.

По словам председателя жюри фестиваля народного артиста России Ивана Агапова, предыдущий был настолько разнообразен, что даже ввели новые номинации: "Лучшая родительская роль" и "За осмысление классики". А однажды пришлось сделать объявление, что спектакль задерживается, так как маленький артист... спит.

Прививка театром останется у участников фестиваля на всю жизнь

Народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка рассказал об академии, на базе которой проходят мастер-классы юных художников Союзного государства. А теперь будет проходить еще и театральный фестиваль.

Партнером фестиваля также станет Театральный институт имени Бориса Щукина, где один день обучения сценической речи будет предоставлен юным актерам любительских театров. А в Малом театре можно будет увидеть гримерки великих актеров.

- Девизом шестого фестиваля был "Семья как источник вдохновения", девиз седьмого фестиваля - "Семейный театр - счастливы вместе".