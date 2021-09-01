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1 сентября 2021 г. 12:10
Общество
Родина - № 9(921)

Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории

В новом учебном году "Родина" продолжает разговор об исторической памяти наших детей
Фото: РИА Новости

"Сегодняшние школьники не видят принципиальной разницы между Куликовской битвой, Бородинской или Сталинградской. Для них это события одного временного порядка, относящиеся к далекому прошлому. Не знаю, к счастью или к сожалению. Такова данность..." - этому горькому признанию Елены Литвяк, учителю истории из подмосковного села Рождествено, пять лет (интервью в журнале "Родина" № 1 за 2016 год).

С тех пор ситуация, конечно, не могла кардинально измениться. Но хорошо уже то, что дискуссии о преподавании истории в школе не утихают, а споры о качестве учебников и учебных планов вышли за рамки узкокорпоративных.

Об остроте проблемы свидетельствуют жесткие слова президента...

До сих пор еще, знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Кто пропускает то, что там написано? Там про Сталинградскую битву может быть не сказано...

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года

Открытый урок "Родины" - приглашение к разговору об исторической памяти наших детей. И он касается не только педагогов и чиновников от педагогики - каждого из нас.

Это ведь только кажется, что настоящая история - в шелесте мудрых книг, в музейной пыли.

На самом деле она таится на дне старомодных фибровых чемоданов, давно заброшенных на антресоли.

И в глазах наших бабушек, в которые нам некогда заглянуть.

Игорь Коц,

шеф-редактор журнала

"Родина"

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин: Кого учит история

В высших учебных заведениях России завершилась приемная кампания. Среди сотен тысяч студентов нового призыва немало тех, кто осознанно выбрал для себя историческое образование и рассчитывает в будущем связать жизнь с гуманитарной профессией. Отрадно, что из года в год количество таких молодых людей не снижается, а с недавних пор, напротив, даже растет.
Сергей Нарышкин: "Количество студентов, решивших посвятить себя изучению истории, растет". Фото: Александр Шалганов / пресс-служба РИО

Недавним приказом Минобрнауки России Российское историческое общество и Федеральное архивное агентство были наделены полномочиями "центров ответственности" по Укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "История и археология". Таким образом, уже с 2023 года распределение бюджетных мест на исторические специальности будет осуществляться с учетом мнения профессионального исторического сообщества. Отложенные последствия этого решения, на первый взгляд выглядящего сугубо "цеховым", выходят далеко за рамки профессиональной дискуссии. Система высшего исторического образования обеспечивает кадрами десятки академических институтов и высших учебных заведений, сотни музеев и архивов, тысячи библиотек и общественных организаций, которые, в свою очередь, формируют историческую идентичность миллионов россиян. Кроме того, историки работают в средствах массовой информации, трудятся на государственной и муниципальной службе. Талантливые профессионалы, окончившие исторические факультеты, есть и в рядах Службы внешней разведки. Поэтому хотел бы более подробно изложить свои взгляды на современное состояние и перспективы развития высшего исторического образования, обозначив при этом те задачи, которые станут приоритетными для Российского исторического общества.

Михаил Ломоносов приложил руку к созданию кафедры истории первого российского университета. Фото: РИА Новости

Государствообразующее значение высшего исторического образования было впервые осмыслено в середине XVIII века. По утвержденному императрицей Елизаветой Петровной "Проекту организации Московского университета и гимназий", к созданию которого приложил руку Михаил Васильевич Ломоносов, среди предполагаемых к открытию кафедр первого российского вуза называлась и кафедра истории. Университетский устав 1804 года предписывал создание сразу трех исторических кафедр - "Всемирной истории, статистики и географии", "Истории, статистики и географии Российского государства", а также "Теории изящных искусств и археологии". Новая система высшего исторического образования стала приносить плоды уже полвека спустя, когда в России появились первые крупные ученые-историки, такие как Соловьёв и Ключевский, а научный подход к прошлому стал органичной частью национальной культуры.

По мере распространения грамотности потребность в специалистах с историческим образованием лишь росла. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР "О преподавании гражданской истории в школах СССР" от 16 мая 1934 года были открыты первые исторические факультеты - в Московском и Ленинградском государственных университетах. Этим решением, принятым на самом высоком политическом уровне, был завершен процесс автономизации высшего исторического образования, прежде объединявшегося с филологической, философской или обществоведческой подготовкой.

Петропавловская крепость: уроки истории для питерских школьников. Фото: Photoexpress

На протяжении многих лет исторические факультеты и институты служили главными кузницами кадров для сфер народного образования и культуры Советского Союза. Замечу, что доля студентов, обучающихся на исторических специальностях, в начале 1980-х годов была в два с половиной раза выше, чем сегодня.

Такое снижение вызывает известную обеспокоенность, особенно на фоне массовой "оптимизации" исторических факультетов, которые в большинстве своем вновь вошли в состав более крупных университетских структур - институтов, объединенных факультетов и школ. Не спорю, что вопрос об автономии тех или иных подразделений является прерогативой руководства вузов и, безусловно, в каждом конкретном случае решался с учетом контекста. Однако в целом, как я уже не раз говорил, сложно рассуждать о повышении общественного внимания к истории, наблюдая при этом понижение статуса профильных учебно-научных структур в российских университетах.

Полагаю, что у людей, далеких от исторической науки, с ранних лет формируется неверное представление о том, какими навыками должен обладать выпускник истфака. В отличие от исторического образования в школе, призванного помочь освоить некий "культурный минимум" событий, имен и дат, высшее историческое образование нацелено на развитие аналитических навыков, наработку опыта критического осмысления информации. Будущий специалист-историк несколько лет учится налаживать "диалог" с источником, устанавливать степень его достоверности, выявлять путем сопоставления с другими источниками даже мельчайшие лакуны и неточности. При этом подчеркну, что "источник" в данном случае - своего рода переменная. В разных обстоятельствах на его месте может быть и архивный документ, и археологическая находка, и даже другой человек. Так что, владея навыками "исторической критики", грамотный выпускник истфака сможет добыть необходимые сведения практически в любой ситуации.

Основной целью исторической науки является поиск первопричин тех или иных социальных явлений, исследование их генеалогии. Не секрет, что со временем многие понятия меняют свое значение, а социальные институты приобретают прежде не свойственные им функции. Профессиональный историк способен фиксировать эти изменения, умеет отличать главное от второстепенного, видит движущие силы исторического процесса. С годами у него развивается особая интуиция, способность определять во множестве на первый взгляд случайных событий невидимые глазу закономерности. Такие компетенции нельзя свести к набору прикладных умений. Это особое мировоззрение, уникальная оптика мышления, востребованная в самых ответственных сферах человеческой деятельности.

Разумеется, при необходимости базовое историческое образование может быть "надстроено" более узкопрофильной магистратурой. Поэтому убежден, что бюджетных мест для историков у нас в стране должно быть больше. В перспективе - не меньше, чем выделяется на другие общественно-научные направления подготовки.

30 июня на общем собрании Российского исторического общества было принято решение о создании новой Комиссии РИО по вопросам высшего исторического образования. Ее первое заседание состоялось 30 июля под председательством члена Совета Общества, статс-секретаря - заместителя министра юстиции Российской Федерации Андрея Викторовича Логинова. Основной задачей новой структуры станет содействие Минобрнауки России в распределении контрольных цифр приема.

Здесь стоило бы сделать небольшое отступление от темы, чтобы подробнее рассказать о том, как в настоящее время выстраивается эта работа. После того как Минобрнауки России рассчитывает общий объем контрольных цифр приема на предстоящий учебный год, бюджетные места распределяются между Укрупненными группами специальностей и направлений подготовки (УГСН), то есть широкими предметными областями. На этом этапе свои предложения в установленном порядке вносят "центры ответственности" - как правило, крупные объединения работодателей или профильные федеральные органы исполнительной власти, владеющие информацией о потребностях рынка труда. Затем распределенные между УГСН бюджетные места повторно распределяются уже между субъектами Российской Федерации. Внести свои предложения в процессе формирования региональных квот по каждой УГСН могут не только "центры ответственности", но и руководство регионов.

После того как процесс распределения завершился, Минобрнауки России объявляет конкурс между вузами за распределение бюджетных мест в рамках ранее установленных квот. При оценке поступающих заявок учитывается целый набор показателей, включающий в себя успешность выпускников на рынке труда, публикационную активность преподавателей и научно-исследовательские достижения вуза. По идее такая сбалансированная система должна давать объективные результаты, удовлетворяющие все заинтересованные стороны, однако из-за ее сложности иногда случаются сбои.

Взять, к примеру, так называемые скачки в объеме контрольных цифр приема. Имеются в виду случаи, когда вуз, получавший много бюджетных мест, "внезапно" не получает ни одного, а затем, уже через год, количество мест столь же "внезапно" восстанавливается до прежнего уровня. Нестабильность здесь плоха сама по себе, так как мешает планировать образовательный процесс, рассчитывать нагрузку и даже штатную численность преподавателей. Допускаю, что скачки обусловлены техническими ошибками. Вопрос лишь в том, как устранить этот человеческий фактор, обезопасив от неожиданностей и руководство вузов, и преподавателей, и, разумеется, абитуриентов.

Не менее серьезная проблема обнаруживается при анализе распределения контрольных цифр приема в региональном разрезе. Достаточно сказать, что на сегодняшний день полностью прекращена подготовка историков за счет средств федерального бюджета в Амурской, Брянской, Калужской и Смоленской областях, а также в Еврейской автономной области. Прозвучит громко, но по сути это означает лишь одно: если пустить дело на самотек, то уже в обозримой перспективе там будет некому поддерживать работу музеев, архивов и библиотек, развивать традиции местных научных школ, воспитывать следующие поколения специалистов-гуманитариев. Это серьезная угроза. Полагаю, что в деле обеспечения единства образовательного и культурного пространства России не может быть места узковедомственным или местническим интересам. Для нормализации этой ситуации всем - и федеральным органам исполнительной власти, и руководству регионов, и общественным организациям - необходимо объединить свои усилия.

Преподаватель - ключевая фигура. Ведь из-за дефицита учителей наука о прошлом может остаться без будущего. Фото: РИА Новости

Отдельно следует сказать о кадровом обеспечении школ. Сегодня - во всяком случае, в теории - предполагается, что выпускники вузов по специальности "История" не будут работать учителями. Будущих педагогов-историков готовят в рамках отдельного направления - "Педагогическое образование". Комиссии Российского исторического общества еще предстоит проанализировать ситуацию с региональным распределением контрольных цифр приема по соответствующей УГСН "Образование и педагогические науки", а затем посмотреть, сколько бюджетных мест по решению самих вузов направляется именно на подготовку учителей истории.

Полагаю, что в перспективе стоило бы подумать об оптимизации этой модели и, возможно, даже о переходе к подготовке и историков, и учителей истории в рамках одной УГСН. Это могло бы помочь студентам, желающим работать в школах, но не имеющим профильной педагогической подготовки, приобрести необходимые компетенции еще в процессе обучения на историческом факультете, а самим школам - получить дополнительный приток молодых и мотивированных профессионалов высокого класса.

Повторюсь, что планирование контрольных цифр приема на исторические специальности следует увязывать с перспективами трудоустройства выпускников, а кроме того, с качеством их подготовки. Не секрет, что уровень преподавания истории серьезно разнится от вуза к вузу. Устранению наиболее глубоких дисбалансов призвано помочь введение сетевых образовательных программ с участием ведущих столичных университетов и академических институтов. В этом смысле у дистанта, уже успевшего стать новой реальностью большинства российских университетов, помимо известных издержек есть и преимущества.

Считаю правильным и более глубокую интеграцию исторических курсов в смежные направления подготовки, такие как политология или регионоведение. Традиционно регионоведы специализировались на изучении международных отношений, однако сейчас, как мне кажется, пришло время сделать акцент на изучении российских макрорегионов. Всюду - и на государственной службе, и в бизнесе - есть незакрытая потребность в специалистах с комплексным пониманием истории, географии и экономики различных частей нашей страны. Подготовка таких профессионалов должна вестись параллельно с усилением преподавания региональной истории в школе, ее синхронизацией с курсом отечественной истории. Рассчитываю, что эти комплексные усилия принесут хорошие результаты как с позиций улучшения качества регионального управления, так и с точки зрения повышения уровня исторической грамотности наших граждан.

В целом все перечисленные меры, планируемые по линии Российского исторического общества, призваны сделать высшее историческое образование более качественным и равнодоступным во всех регионах страны. Мы руководствуемся тем, что каждый молодой человек, стремящийся стать дипломированным историком, вправе реализовать себя и принести России пользу на этом профессиональном поприще.

ДОСЛОВНО
Валерий Фальков Фото: Александр Корольков / РГ

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на общем собрании Российского исторического общества:

- Ассоциация "Российское историческое общество" совместно с Минобрнауки России становится центром ответственности по планированию и формированию контрольных цифр приема по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки по истории и археологии. Российское историческое общество будет активным образом участвовать не только в планировании цифр приема, но и в их распределении по регионам. Соответствующий приказ уже подписан.

Сегодня, в День знаний, на сайте "РГ" мы публикуем материалы из серии "Открытый урок Родины"

Почему дети не видят разницы между Куликовской битвой и Сталинградской?

Текст: Юлия Башарова
Урок истории ведет Елена Литвяк. Фото: Сергей Куксин/РГ

Елена Литвяк, учитель истории из села Рождествено Истринского района Московской области:

"Нет информации о повседневной жизни людей..."

"Вся штука в том, что сегодняшние школьники не видят принципиальной разницы между Куликовской битвой, Бородинской или Сталинградской. Для них это события одного временного порядка, относящиеся к далекому прошлому. Не знаю, к счастью или к сожалению. Такова данность. Ведь даже о советском периоде они могут судить лишь с чужих слов.

Мне не нравится, что почти во всех учебниках нет информации о повседневной жизни людей. А ведь это важно - представлять эпоху на ощупь, знать, чем и как изо дня в день жили люди, причем не обязательно великие. Вообще, думаю, курс истории в школе построен, извините, не с того конца. Ребенку понятен мир, который можно потрогать руками.

Даже в разговоре о двадцатом веке надо без конца растолковывать, что такое конка или дрожки, в чем разница между трактиром и чайной. Кстати, по этой же причине сегодняшние школьники плохо воспринимают классическую литературу, им через слово нужно комментировать, переводя с русского на русский. С ребятами я сначала говорю о будничных вещах, лишь потом расширяющимися кругами мы доходим до политики, экономики, государственного устройства".

("Родина", № 1, 2016)

Ольга Эдельман, кандидат исторических наук, ведущий специалист Государственного архива РФ:

"Надо учиться примирению с прошлым"

"Я противник любой войны с прошлым. Это бессмысленное и даже вредное занятие. Страницы истории всегда надо помнить. И примирению с прошлым тоже надо учиться. Это непростой урок".

("Родина" № 11, 2016)

Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, академик Российской Академии образования, директор московского центра образования N 109:

"Главная наука - расслышать друг друга"

"Мне забавно наблюдать схватки по поводу единого учебника истории. Люди не могут уяснить очевидного: в сложном, дифференцированном обществе уже никогда не будет единой идеологии. Всё, забыли, проехали. Не может быть общей основы у атеистов и верующих, интеллигентов окуджавского типа и прагматиков олигархического разлива. Про единственную науку, которой стоит обучать детей, хорошо сказал Булат Шалвович, хотя он и не педагог, вернее, был учителем в Калуге, но очень плохим, по его же признанию. Так вот, Окуджава говорил про "святую науку расслышать друг друга".

("Родина" № 9, 2016)

Лев Аннинский, литературовед, обозреватель "Родины":

"Начинать с сочинения про своих дедов-прадедов..."

"Как сделать историю в школе живой? Для начала можно было бы провести урок семьи. Дать ребятам задание написать сочинение о дедах-прадедах. Уверен, большинство почти ничего не знает о них. А так придется расспросить родителей, заполнить пробелы. Глядишь, кто-то заинтересуется, начнет восстанавливать генеалогическое древо рода. Начинать всегда надо с малого".

("Родина", № 4, 2016)

Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы из Волгограда, "Учитель года-2019":

"Подвиг не только в готовности закрыть амбразуру..."

"Роман "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова не включен в школьную программу. Даже волгоградские школьники о нем не знают. В восьмом классе есть один-единственный свободный час по военной прозе. Я взяла рассказ Андрея Платонова "Возвращение". Это не столько про кровь, сколько про человека.

Не надо современным подросткам в лоб рассказывать о героизме. Подвиг ведь не только в готовности закрыть грудью амбразуру. Искренне так считаю. Покажите судьбу рядового солдата, пусть увидят мужество в его ежедневном поведении..."

("Родина", № 9, 2020)

Андрей Сорокин, научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ):

"Пора переходить от эмоций к первоисточникам"

"Люди, называющие себя историками, с заслуживающей лучшего применения страстью отстаивают собственные теории, которые подчас построены на мифах и легендах. Спорщиков не посещает очевидная мысль - обратиться к первоисточникам. Значит, что-то не в порядке, причем в общественном восприятии в целом.

Настроение общества в нашей стране на протяжении десятилетий формировала историческая публицистика, весьма вольно обращавшаяся с фактами. Нам еще только предстоит научиться опираться не на эмоциональные рассуждения по принципу "нравится - не нравится", а на комплексные исследования".

("Родина" № 6, 2015)

Подготовила Юлия Башарова

"Родина" продолжает разговор об исторической памяти наших детей. Присылайте свои отклики в редакцию по адресу: rodinainfo@rg.ru

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