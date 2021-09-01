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01.09.2021 12:02
Рубрика: В мире

В операционных Южной Кореи введут обязательную видеосъемку

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи одобрил законопроект, который в обязательном порядке предусматривает установку в операционных камер видеонаблюдения для фиксации всего процесса оперативного вмешательства.

Фото: Кадр видео SBS NEWS
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На установку соответствующего оборудования в операционных по всей стране отведено два года. Таким образом Южная Корея стала первой в мире страной, которая пошла на подобную меру. Согласно новому закону, видеозапись будет храниться 30 дней, ее можно будет использовать для разрешения разного рода споров, если результаты операции не устроят пациента.

Поводом для данного шага стали инциденты, когда в итоге выяснялось, что корейские врачи и администрация клиник шли на разного рода нарушения в ходе операций. Бывали случаи, что вместо заявленного хирурга операцию вел ассистент либо другой, менее именитый врач, либо когда врач начинал операцию, а потом перепоручал ее завершение помощнику, а сам отправлялся оперировать в другую клинику. В ходе одного из таких инцидентов из-за неумелых действий помощника пациент скончался.

Скандалы подобного рода в Корее происходили несколько раз, каждый раз провоцируя дебаты о необходимости выработки мер, которые бы сделали невозможными подобные подлоги и повысили бы прозрачность всего процесса. При этом в Корее распространено мнение, что подобная практика с "подменой врачей" во время операций широко распространена, а попадались на этом лишь единицы. Новый закон должен сделать подобную практику невозможной.

Правда, данная мера не встретила энтузиазма со стороны медработников. Они раскритиковали нововведение и провели акции протеста, утверждая, то появление видеокамер в операционных приведет к ухудшению общей атмосферы во время чрезвычайно сложного процесса операции, а также подорвет доверие между врачами и пациентами. С другой стороны, у потенциальных клиентов совершенно иная точка зрения. Согласно проведенным опросам, почти 98 процентов опрошенных обычных корейцев поддержали установку камер видеонаблюдения в операционных.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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