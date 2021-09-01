В Роскомнадзоре оценили создание Альянса по защите детей в цифровой среде

В Роскомнадзоре положительно оценивают создание Альянса по защите детей в цифровой среде. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.

"Приветствуем включение в работу по защите детей в цифровой среде новых участников. Саморегулирование отрасли позволит еще эффективнее противостоять угрозам, направленным на самых незащищенных пользователей интернета. Роскомнадзор готов оказать участникам Альянса необходимую поддержку в этом важном и ответственном деле", - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что в России более 17,5 млн молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет являются активными пользователями интернета. "Задача государства - оградить граждан, в первую очередь детей и подростков от противоправной информации, уберечь их от нападок и травли, научить бережно относиться к своим персональным данным", - сообщили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что российское законодательство создает правовые основы регулирования интернет-пространства, делая его более безопасным для детей и подростков. "Ежегодно Роскомнадзор выявляет и блокирует десятки тысяч противоправных материалов, являющихся абсолютным злом и несущих серьезные риски для детской психики: детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Объемы информации, размещаемой в интернете, растут в геометрической прогрессии, поэтому в решении этого вопроса необходимо активное участие бизнеса", - считают в Роскомнадзоре.

В 2021 году вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, который возлагает на них обязанность самостоятельно выявлять и удалять зловредный контент, опасный для детей и подростков.