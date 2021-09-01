В России активизировались финансовые мошенники, мимикрирующие под МФО

В России активизировались финансовые мошенники, выдающие себя за микрофинансовые организации (МФО). Набор их практик широк - от сайтов, берущих плату за "помощь" в получении микрозаймов, до перечисления микрозаймов на счета людям, которые даже не заходили в МФО.

В редакцию "РГ" обратился житель Твери. Ему на счет "из ниоткуда" пришли 45 тысяч рублей. Вернуть деньги обратно не удалось, сотрудники банка сообщили, что в переводе не было никаких реквизитов. Через неделю ему позвонили, представились МФО и спросили, как он будет погашать заем. Естественно, с процентами.

В этом случае схема мошенников заключается в оформлении кредитов на третьих лиц с помощью украденных персональных данных. Чаще всего утечка происходит при подборе займа через посредников или подаче онлайн-заявки на сомнительных ресурсах. Впрочем, информацию могут украсть и в результате кибератак на банки.

При этом ни в Банк России, ни в саморегулируемую организацию "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") жалоб и обращений на подобные практики не поступало, сообщили "РГ" их представители. "Признаки работы "черных" кредиторов следующие: во-первых, без знания паспортных данных в деталях такие договоры не востребуемы в части возврата. Во-вторых, и это даже более первостепенно, без знания полных реквизитов заемщиков перечисление на счет технически невозможно. Да, существует возможность перевода на карту по номеру телефона, но лишь три МФО осуществляют на регулярной основе переводы физлицам по номерам телефона", - говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.

По ее словам, распространены еще несколько мошеннических практик псевдо-МФО. Это займы (оформляются по чужим данным), а также недобросовестные схемы посредников (когда сайты-витрины взимают плату за "помощь в получении ссуды", которую человек не оформляет). "Жалобы поступают, но не от потребителей, а со стороны МФО, к которым обращаются потребители", - говорит Стратьева.

Что делать

Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

Если на ваш счет неожиданно поступили деньги, а впоследствии вы узнали, что на вас оформили займ, по которому уже набежали проценты, то...

- Ни в коем случае не тратьте поступившие деньги.

- Как можно быстрее обратитесь в банк с заявлением об ошибочном поступлении средств и готовности их возврата отправителю (банк не может сам вернуть деньги, но заявление поможет подтвердить ваше намерение о возврате) и запросите выписку о данных отправителя денежных средств.

- Зарегистрируйте в полиции заявление о факте мошенничества (взять квиток о регистрации нужно для дополнительного доказательства своей добропорядочности).

- Сделайте запрос через госуслуги о держателях своей кредитной истории и закажите в этих организациях свою кредитную историю (чтобы посмотреть, отражены ли там сведения об этом микрозайме).

- Обратитесь в МФО с претензией (направьте через интернет и почтой) с требованием о признании договора недействительным, об отзыве своих персональных данных и запрете на их обработку и передачу, а также об исключении недостоверных сведений из БКИ. Дополнительно укажите, что поступившие средства ошибочно зачислены, и выразите готовность их возвратить по запросу отправителя.

- Если ответа от МФО не последует, подайте исковое заявление в суд. Оно подается по своему месту жительства, но для этого нужно предъявить требования о прекращении незаконной обработки персональных данных и признании договора займа незаключенным, исключить недостоверные данные из БКИ.

- Подайте в Роскомнадзор жалобу на МФО о незаконном использовании персональных данных.