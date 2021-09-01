В России начинают учить проректоров по "цифре"

Новости

На Сахалине четыре человека пропали в лесу 04:42
Байден: Война в Афганистане перестала отвечать интересам США 04:12
США забыли в Афганистане спасшего Байдена переводчика 03:50
Власти Кипра сообщили о нефтяном пятне в Средиземном море 03:23
Диетолог Соломатина назвала составляющие идеального завтрака в сентябре 02:25
В США ученые доказали, что COVID-19 - не респираторное заболевание 01:41
Для ликвидации последствий урагана "Ида" в США привлекли нацгвардейцев 00:46
Псаки заявила, что США не будут спешить с признанием талибов 00:27
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США 00:04
Боррель о выводе войск из Афганистана: Это явное поражение Запада 00:00
Трутнев назвал альтернативу созданию новых городов на Дальнем Востоке 31.08.2021
Байден назвал ошибкой расчет на правительственные силы Афганистана 31.08.2021
Пентагон поможет Украине в "обеспечении безопасности" в Черном море 31.08.2021
Мурашко рассказал о ситуации c COVID в регионах-лидерах по вакцинации 31.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных 31.08.2021
Пеле опроверг новость о своей госпитализации 31.08.2021
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь 31.08.2021
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд 31.08.2021
Карацев выиграл, Хачанов уступил на старте US Open 31.08.2021
Захарова: Афганцы никогда не забудут НАТО 31.08.2021
Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 31.08.2021
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 31.08.2021
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 31.08.2021
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 31.08.2021
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 31.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
01.09.2021 03:25
Рубрика: Общество

В России начинают учить проректоров по "цифре"

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Университет 2035 и Высшая школа экономики запускают школу подготовки проректоров и команд по цифровой трансформации. Проект стартует уже осенью.

- Команда проректора по цифровой трансформации - это не специалисты в области IT, которые будут оцифровывать текущие форматы и процессы в вузе, - отмечает ректор Университета 2035 Нина Яныкина. - Команды призваны обеспечить цифровую зрелость университетов.

В команды войдут несколько человек из числа сотрудников университета, которые будут отвечать за разные процессы цифровой трансформации. Обучение - в гибридном формате. Каждый месяц - новый модуль. Начать можно с любого: учебная и внеучебная деятельность, наука и исследования, управление кампусом и другие.

Выпускники программы смогут зачесть ее при поступлении в магистратуру ВШЭ.

В движении "Молодые профессионалы" появились новые направления
Общество Образование

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты