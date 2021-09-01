В России начинают учить проректоров по "цифре"

Университет 2035 и Высшая школа экономики запускают школу подготовки проректоров и команд по цифровой трансформации. Проект стартует уже осенью.

- Команда проректора по цифровой трансформации - это не специалисты в области IT, которые будут оцифровывать текущие форматы и процессы в вузе, - отмечает ректор Университета 2035 Нина Яныкина. - Команды призваны обеспечить цифровую зрелость университетов.

В команды войдут несколько человек из числа сотрудников университета, которые будут отвечать за разные процессы цифровой трансформации. Обучение - в гибридном формате. Каждый месяц - новый модуль. Начать можно с любого: учебная и внеучебная деятельность, наука и исследования, управление кампусом и другие.

Выпускники программы смогут зачесть ее при поступлении в магистратуру ВШЭ.