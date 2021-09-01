В России запустят новый проект по реабилитации детей-инвалидов

В России осенью стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов, на который в этом году из бюджета будет выделено 300 млн рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что проект готовился длительное время, он включает комплексную реабилитацию и абилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, которыми в дальнейшем должны быть охвачены все нуждающиеся.

"Мы запускаем проект в сентябре, а через год-два будем готовы распространить его на всю страну", - сказала вице-премьер.

Между тем, численность детей-инвалидов сегодня составляет более 717 тысяч человек, следует из Федерального реестра инвалидов. Из них 20 % (около 143 тысяч детей) нуждаются в тех или иных видах технических средствах реабилитации, назначаемых из средств федерального бюджета, уточнили в Минтруде.

Более 136,4 тысяч детей-инвалидов ежегодно обеспечиваются средствами реабилитации. В министерстве подчеркнули, что в этом году у Фонда социального страхования достаточно финансирования для закрытия всех заявок по обеспечению средствами реабилитации детей-инвалидов.