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01.09.2021 13:12
Рубрика: Экономика

В России запустят новый проект по реабилитации детей-инвалидов

Текст: Елена Манукиян
В России осенью стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов, на который в этом году из бюджета будет выделено 300 млн рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Она пояснила, что проект готовился длительное время, он включает комплексную реабилитацию и абилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, которыми в дальнейшем должны быть охвачены все нуждающиеся.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Инвалидам по-новому рассчитают выплату за средства реабилитации

"Мы запускаем проект в сентябре, а через год-два будем готовы распространить его на всю страну", - сказала вице-премьер.

Между тем, численность детей-инвалидов сегодня составляет более 717 тысяч человек, следует из Федерального реестра инвалидов. Из них 20 % (около 143 тысяч детей) нуждаются в тех или иных видах технических средствах реабилитации, назначаемых из средств федерального бюджета, уточнили в Минтруде.

Более 136,4 тысяч детей-инвалидов ежегодно обеспечиваются средствами реабилитации. В министерстве подчеркнули, что в этом году у Фонда социального страхования достаточно финансирования для закрытия всех заявок по обеспечению средствами реабилитации детей-инвалидов.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Вице-премьеры Правительство Минтруд Господдержка инвалидов

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