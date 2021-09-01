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01.09.2021 20:54
Рубрика: В мире

В Саксонии школам предписали отказаться от гендерных звездочек на письме

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Министерство культуры немецкой земли Саксония предписало всем школам региона отказаться от так называемых гендерных звездочек и других изобретений "лингвофеминизма", которые диктует политическая мода (так, ее активно продвигают в предвыборной кампании "Зеленые"). Как пишет Die Welt, чиновники от образования настоятельно рекомендуют педагогам не идти на поводу у этих веяний и "придерживаться официальных правил немецкого правописания".
Фото: JENS SCHLUETER / AFP Фото: JENS SCHLUETER / AFP
Фото: JENS SCHLUETER / AFP

В методичках Совета по немецкой орфографии, на который ссылаются в минкульте, нет ни слова о том, что во имя "гендерного равноправия" нужно использовать на письме громоздкие и неудобоваримые конструкции вроде "уважаемые учителя*ницы" или "дорогие ученики*цы". А ведь подобные "словесные монстры" наводнили учебные материалы, школьные объявления, а также переписку педагогов с родителями. Впрочем, в министерстве все же рекомендуют учителям стремиться к "языковому нейтралитету" и по возможности всякий раз использовать в обращениях формы женского и мужского рода, просто менее изощренно. Для самих педагогов эти требования стали кошмаром.

Фото: iStock
В Шотландии дети смогут поменять гендер в школе

Еще несколько лет назад в редакцию Spiegel online пришло письмо - настоящий крик души - от преподавателя одной из школ на севере Германии. "Дорогие читательницы и читатели! Как учительницы и учителя должны обращаться к школьницам и школьникам, чтобы учащиеся не почувствовали себя ущемленными? ... Уверен, вы не захотите дальше читать писанину в таком духе. К счастью, у вас есть возможность ее пролистать. А я вынужден изо дня в день слушать и употреблять эти бюрократические фразы. Дошло до того, что я не могу просто оповестить свой класс: "Дорогие ученики, приходите завтра к первому уроку". Если я так напишу, то девочки останутся дома, а я получу нагоняй от директора и прослыву шовинистом, ретроградом, угнетателем женщин и сторонником диктатуры борщей и подгузников", - сокрушается педагог.

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