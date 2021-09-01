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01.09.2021 01:41
Рубрика: Общество

В США ученые доказали, что COVID-19 - не респираторное заболевание

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Американские ученые заявили, что коронавирус не является респираторным заболеванием, так как в первую очередь страдают сосуды, а не легкие человека.

Фото: Егор Соломатин
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"Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения", - подчеркивается в статье, опубликованной в научном журнале Journal Circulation Research.

Ученые из Калифорнийского университета создали псевдовирус, состоящий лишь из S-белка SARS-CoV-2. И оказалось, что вызвать COVID-19 можно только им.

В ходе проведенного исследования также выяснилось, что S-белок воздействует на рецептор АСЕ-2, что приводит к повреждению митохондрий клетки, и, как следствие, стенок сосудов. При тяжелых формах болезни в артериях появляются тромбы, и именно сгустки крови приводят к летальным исходам.

На основе полученных данных и был сделан вывод, что COVID-19 нельзя ставить в один ряд с простудой или гриппом.

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