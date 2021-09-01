Новости

Александр Дюков: Ничья с Хорватией - неплохой результат для сборной России 00:30
Талибы назвали дату объявления состава правительства Афганистана 00:26
Росстат снова недосчитался 1 млн га под пшеницей 00:01
В США Зеленского назвали "президентом Левински" 01.09.2021
Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на "Зенит" 01.09.2021
Медведев уверенно обыграл Кепфера во втором круге US Open 01.09.2021
Белый дом объявил о планах строительства 100 тысяч домов по доступной цене 01.09.2021
Райкконен объявил о завершении карьеры в "Формуле-1" 01.09.2021
Байден заявил Зеленскому, что хочет снова посетить Украину 01.09.2021
Британская разведка считала риск падения Кабула в этом году "маловероятным" 01.09.2021
Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису 01.09.2021
Утверждены требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам 01.09.2021
МЭР: Рост ВВП в июле остался выше допандемийного уровня 01.09.2021
Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России 01.09.2021
Новак: Россия в октябре увеличит добычу нефти 01.09.2021
Карпин: Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме 01.09.2021
СМИ: В Афганистане Масуд и талибы не смогли договориться 01.09.2021
Женская сборная России проиграла Италии в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 01.09.2021
За сутки 56 военнослужащих вылечили от коронавируса 01.09.2021
Росстат: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,8% 01.09.2021
Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией 01.09.2021
Украинские футболисты не смогли победить Казахстан в отборе ЧМ-2022 01.09.2021
Лидер "Талибана" может стать главой правительства Афганистана 01.09.2021
Годовая инфляция в РФ стала самой высокой за пять лет 01.09.2021
В Центральную Россию идет ультраполярный холод 01.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 23:47
Рубрика: В мире

В США Зеленского назвали "президентом Левински"

Текст: Андрей Васильев
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, всегда мечтал о том, чтобы его имя стало всемирно известным, учитывая, что его первой профессией была актерская.

Фото: Gettyimages
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США пошел не по плану

Но он, вероятно, никогда не мечтал, что окажется в центре международной неразберихи. Тем не менее, именно там он и оказался. Телефонный звонок между Зеленским и президентом США Дональдом Трамп вызвал запрос на импичмент, напомнив процедуру отстранения от власти в 1998 году тогдашнего президента Билла Клинтона из-за его отношений со стажеркой Белого дома Моникой Левински, напоминает издание Qwartz.com. Тогда Зеленского, два ода назад, впервые назвали "новой Моникой Левински".

Клинтон был подвергнут импичменту палатой представителей, в конечном итоге он был оправдан сенатом и не отстранен от должности. Моника Левински получила дурную славу и теперь является источником нового прозвища президента Украины. Владимира Зеленского назвал "президентом Левински" американский спутниковый канал C-SPAN в своей текстовой расшифровке. "Теперь Украина известна на весь мир", - написал в Facebook телеведущий Тарас Березовец.

В мире США В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принимать афганских беженцев
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей