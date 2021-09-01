В США Зеленского назвали "президентом Левински"

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, всегда мечтал о том, чтобы его имя стало всемирно известным, учитывая, что его первой профессией была актерская.

Но он, вероятно, никогда не мечтал, что окажется в центре международной неразберихи. Тем не менее, именно там он и оказался. Телефонный звонок между Зеленским и президентом США Дональдом Трамп вызвал запрос на импичмент, напомнив процедуру отстранения от власти в 1998 году тогдашнего президента Билла Клинтона из-за его отношений со стажеркой Белого дома Моникой Левински, напоминает издание Qwartz.com. Тогда Зеленского, два ода назад, впервые назвали "новой Моникой Левински".

Клинтон был подвергнут импичменту палатой представителей, в конечном итоге он был оправдан сенатом и не отстранен от должности. Моника Левински получила дурную славу и теперь является источником нового прозвища президента Украины. Владимира Зеленского назвал "президентом Левински" американский спутниковый канал C-SPAN в своей текстовой расшифровке. "Теперь Украина известна на весь мир", - написал в Facebook телеведущий Тарас Березовец.