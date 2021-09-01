В Венесуэле оппозиция впервые за три годы примет участие в выборах

Венесуэльская оппозиция примет участие в региональных выборах, которые пройдут в республике 21 ноября. Под флагом "Единой платформы" объединились девять партий, настроенных крайне негативно в отношении президента Николаса Мадуро. Тем самым будет прерван трехлетний бойкот выборов со стороны оппозиции.

Большие надежды в деле смены власти противники Мадуро возлагали на помощь Запада, однако вмешательство США и Евросоюза сделало ситуацию только хуже. Введенные санкции не смогли пошатнуть действующую власть, а вот на ход ее переговоров с оппозицией повлияли. В определенный момент официальный Каракас просто отказался от очередного раунда. Впрочем, впоследствии переговоры они продолжились - при посредничестве Норвегии и Мексики.

И вот буквально несколько дней назад стороны подписали в Мехико меморандум, который предусматривает совместную работу над обеспечением политических прав всех граждан Венесуэлы, избирательных гарантий и установлением графика выборов в стране с участием наблюдателей. На этом фоне возвращение оппозиции к традиционной борьбе за голоса избирателей смотрится вполне логичным. Она надеется, что благодаря единому фронту сможет потеснить сторонников Мадуро. Однако стоит заметить, что таким же путем оппозиция пошла в 2017 году (тогда коалицию создали четыре партии), но она смогла получить лишь 4 губернаторских кресла из 23.

"Этот политический жест достоин аплодисментов, - отметил президент Венесуэлы. - Мы привели на выборное поле всю оппозицию".