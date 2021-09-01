Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Академии Генштаба

В среду, 1 сентября, начальник Генштаба Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Военной академии Генерального штаба генерал-полковнику Владимиру Зарудницкому.

"Это особо почетный знак отличия, свидетельствующий о высоком должностном положении и личной ответственности военачальника", - отметил Герасимов. Церемония прошла в Петровском историческом зале академии, где на стенах начертаны имена золотых медалистов вуза. Ранее в тот же день академии передали копию иконы святого архистратига Михаила - небесного покровителя учебного заведения.

"Академия успешно готовит военных специалистов для многих зарубежных государств. Полученное ими образование востребовано и высоко ценится за границей. Только в этом году поступили заявки на обучение военнослужащих из 35 государств", - заявил Валерий Герасимов в ходе ритуала посвящения в слушатели академии. Начальник Генштаба подчеркнул, что ряды главного военного вуза страны вливаются наиболее достойные представители Вооруженных сил, других силовых министерств и ведомств России и дружественных стран. Герасимов сказал, что академия объединила высококвалифицированных педагогов, имеющих боевой опыт и прошедших школу управления войсками и руководства органами военного управления, а также опытных научных работников.

"Военно-политическая обстановка в мире стремительно меняется. Все чаще возникают военные конфликты различного масштаба. Вам предстоит изучить возможные направления для ее стабилизации в целях защиты национальных интересов государства", - обратился к первокурсникам начальник Академии Владимир Зарудницкий. Он рассказал, что в вузе работают и служат 338 кандидатов и докторов наук, а более 70 процентов его коллектива - участники боевых действий.

После церемонии в честь Дня знаний начальник Генерального штаба по традиции прочитал первую в новом учебном году лекцию для слушателей и профессорско-преподавательского состава академии.