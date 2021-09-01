Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму.

Бизнесмен являлся кандидатом от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), он был включен в федеральный список кандидатов от партии.

С просьбой отменить его регистрацию в суд обратился Центризбирком, который, как сообщалось, получил из Центробанка информацию о наличии у Потапенко иностранных финансовых инструментов. Сам предприниматель пояснял СМИ, что речь идет об акциях "Яндекса" и Сбербанка, приобретенных через брокерские конторы.

Заявление Центризбиркома об отмене регистрации было удовлетворено, передают информагентства со ссылкой на представителя Верховного суда.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.