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01.09.2021 19:40
Рубрика: В мире

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США пошел не по плану

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
На третий день своего вояжа по США президент Украины Владимир Зеленский получил болезненный дипломатический удар от американского коллеги: Белый дом отказался от совместного брифинга с гостем, ограничившись протокольными фотографиями. Для украинской делегации, явившейся в Вашингтон расширенным составом исключительно ради внутреннего пиара, это означает провал всей миссии.
Уже переданные Украине "Джавелины" Пентагон разрешил Киеву использовать разве что на парадах. Фото: Gettyimages Уже переданные Украине "Джавелины" Пентагон разрешил Киеву использовать разве что на парадах. Фото: Gettyimages
Уже переданные Украине "Джавелины" Пентагон разрешил Киеву использовать разве что на парадах. Фото: Gettyimages

У обслуживающих офис Зеленского украинских СМИ накануне возникли проблемы с трактовкой достигнутых до аудиенции с Байденом договоренностей. Например, о выделении 60 миллионов долларов "дополнительной помощи" со стороны Пентагона. Мало того что деньги - весьма скромные по сравнению с поддержкой в иные годы - выделены до начала визита, как красноречивый намек на избыточность дополнительных требований со стороны Зеленского, собственно украинское военное ведомство их не получит: Пентагон сам определит, что нужно Украине, и проведет закупки и поставки по внутренним расценкам. Очевидно, чтобы позже не получить обвинения в соучастии в украинской коррупции.

Фото: president.gov.ua
Интернет-пользователей рассмешило фото Зеленского с подписания документов с США

Сам Зеленский со встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, сегодня целиком погруженным в афганскую проблематику, увез декларативное "соглашение о стратегических основах партнерства в оборонной сфере", каковыми документами за семь лет можно, как обоями, оклеить офис президента в Киеве. В шаблонном соглашении, счет которым с 2014 года проще назвать потерянным, в очередной раз даны гарантии "поддержки Украины и курса на вступление в НАТО", а также осуждена "агрессия России на востоке Украины и в Крыму". Единственная конкретика - возможность новой поставки широко разрекламированных на Украине противотанковых комплексов "Джавелин", давно не являющихся чем-то уникальным и эксклюзивным на оружейном рынке. Здесь стоит вспомнить, что уже полученные комплексы не предназначены, в соответствии с выставленными США условиями, для применения в наступательных операциях, хранятся как учебные пособия на полигоне Яворив под Львовом, и изменения условий их эксплуатации Зеленский от Остина не получил.

Куда большие суммы обсуждались на встрече украинской делегации с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, ни много ни мало - 30 миллиардов долларов. В такую цену предварительно оценено строительство четырех энергоблоков на базе Хмельницкой и Ровенской АЭС компанией Westinghouse Electric. Такой меморандум был подписан под присмотром Зеленского - в темной комнате и масках, что стало поводом для многочисленных сетевых шуток - директорами НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric.

Пентагон сам проведет закупки и поставки вооружений Украине, чтобы не получить обвинения в соучастии украинской коррупции

Попытки компании Westinghouse Electric, последнее десятилетие находящейся в состоянии перманентного банкротства, вытеснить "Росатом" с украинского и шире - европейского рынка достойны отдельного исследования. Что следует отфильтровать из победных реляций украинских СМИ: речь идет всего-навсего о меморандуме, то есть вневременной декларации о намерениях, лишенной неких обличенных в бизнес-план и чертежи приложений.

Очевидно, речь идет о планах постройки реакторов модели AP1000, существующих ныне только в четырех экземплярах, регулярно сталкивающихся со сбоями в работе и приносящих убытки операторам. Достройка очередных реакторов на американской АЭС "Вогтль" столкнулась с проблемами финансового свойства: пуск первого энергоблока затянулся на семь лет и теперь перенесен на 2022 год, а итоговая смета превысила начальную почти в два раза. Сообщения об инцидентах при попытке приспособить топливные сборки Westinghouse к реакторам советского образца на Украине и в Восточной Европе исчисляются десятками.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Зеленский представил план трансформации Украины на 277 миллиардов долларов

К тому же Westinghouse Electric не обладает полностью локализованной технологией производства, то есть зависит от субподрядчиков, например в производстве реакторных корпусов, а также не имеет замкнутого цикла производства и переработки топлива. То есть ядерные отходы Украине придется хранить на своей территории. Но магическая цифра - 30 миллиардов долларов, похоже, попросту загипнотизировала Зеленского и его свиту.

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