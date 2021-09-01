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01.09.2021 19:31
Рубрика: В мире

Военные США отказались эвакуировать из Афганистана спасшего Байдена переводчика

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Об очередном примере равнодушного отношения США к своим союзникам-афганцам рассказал один из бывших добровольных помощников американской армии - переводчик по имени Мохаммед. Афганцу не помогло даже личное участие в рискованной поисково-спасательной операции, в результате которой из опасного района Афганистана был успешно вывезен нынешний президент США Джозеф Байден. Тем не менее американские военные отказались вывезти Мохаммеда и его семью.
В 2008 году сенатора Байдена и двух его коллег благополучно спасли из снежной бури в Афганистане. Фото: John Silson / U.S. Department of State В 2008 году сенатора Байдена и двух его коллег благополучно спасли из снежной бури в Афганистане. Фото: John Silson / U.S. Department of State
В 2008 году сенатора Байдена и двух его коллег благополучно спасли из снежной бури в Афганистане. Фото: John Silson / U.S. Department of State

История спасения Байдена произошла еще в 2008 году, когда тот, будучи американским сенатором, вместе с коллегами по Капитолийскому холму Джоном Керри и Чаком Хейгелом осуществил блицвизит в "горную страну". Однако по пути в Кабул два вертолета "Черный ястреб" с политиками попали в снежную бурю и были вынуждены совершить экстренную посадку прямо на горную дорогу в 20 километрах от ближайшей военной базы Баграм. В итоге не попасть в руки к талибам (запрещены в РФ) Байдену сотоварищи удалось лишь благодаря вовремя подоспевшей помощи. Среди участников спасательной операции оказался и 36-летний переводчик армии США из числа афганцев Мохаммед, который в итоге провел на морозе 30 часов, охраняя вместе с американскими солдатами севшие вертолеты от местных жителей.

Фото: SHAKIB RAHMANI / AFP
Байден назвал эвакуацию из Афганистана "чрезвычайно успешной"

Впрочем, ни эти, ни другие заслуги афганца перед Дядей Сэмом не помогли ему сбежать из Афганистана после того, как власть в стране взяли талибы. После бюрократических проволочек с оформлением необходимых для выезда документов Мохаммед оказался в аэропорту Кабула и попытался пробраться на один из отбывающих самолетов, но получил от ворот поворот и запрет на эвакуацию вместе с семьей. Вывезти из страны американцы согласились только самого переводчика без жены и четырех его детей. В итоге все, что ему удалось сделать, так это передать через газету The Wall Street Journal отчаянное послание спасенному из-под Баграма Байдену: "Здравствуйте г-н президент: спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь".

Байден не помнит Мохаммеда, но отлично помнит приключившийся с ним в 2008 году эпизод

Впрочем, в отличие от личности какого-то там Мохаммеда нынешний президент США отлично помнит приключившийся с ним в 2008 году эпизод и время от времени использовал его для артикулирования собственной храбрости и компетентности во внешнеполитических делах. Так, во время избирательных кампаний Байден неоднократно напоминал избирателям о том, что в Афганистане "его вертолет приземлился среди гор", и теперь он "может сказать, где находится "Аль-Каида" (террористическая организация запрещена в России. - Прим. "РГ").

Правда, после появления многочисленных публикаций в СМИ о "забытом" в Кабуле неблагодарными американцами переводчике-спасителе Байдена в Белом доме были вынуждены пообещать поддержку прячущемуся сейчас от талибов афганцу. "Мы вас вытащим. Мы чтим вашу службу", - заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки в ответ на послание Мохаммеда. Вот только вопрос, каким образом это можно сделать после того как США полностью свернули свое дипломатическое присутствие в Афганистане.

Между тем

Президент США Джозеф Байден выступил с речью перед нацией о завершении 20-летней войны в Афганистане, которая обошлась в 2 триллиона долларов. В ходе нее Байден признал допущенные Вашингтоном "ошибки" и пообещал "закончить эру крупных военных операций по изменению других стран". В среду, выступая в МГИМО, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что обещания Байдена будут способствовать спокойствию в мире. "Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - заявил глава МИД России.

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