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01.09.2021 08:02
Рубрика: Общество

Врач назвал идеальную температуру тела для борьбы с вирусами

Текст: Михаил Русин

Специалисты считают, что очень высокая температура при вирусных заболеваниях способна нанести вред организму. Однако если температура больного, например, с ОРВИ не повышается, это может свидетельствовать об отсутствии реакции иммунной системы на инфекцию.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как пояснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, при активации клеток иммунной системы в ответ на инфицирование, молекулы цитокины попадают в центральную нервную систему, после чего у человека повышается температура. Это препятствует дальнейшему размножению бактерий и вирусов.

При отсутствии такой реакции на заражение, организм не борется с инфекцией. Но если цитокинов выделяется слишком много, может возникнуть гиперпиретическая реакция, при которой температура поднимается выше 39-40 градусов. Это отрицательно сказывается на работе внутренних органов, особенно страдает сердечно-сосудистая система. Возможен сбой в работе сердца и даже его остановка. Поэтому за пациентами с высокой температурой должны наблюдать медики.

По словам эксперта, "идеальной" температурой для эффективного противостояния инфекции считается диапазон "от 37 с небольшим до 38,5 градуса"

"Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам", - подчеркивает Владимир Болибок.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России

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