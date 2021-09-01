Врач назвал идеальную температуру тела для борьбы с вирусами

Специалисты считают, что очень высокая температура при вирусных заболеваниях способна нанести вред организму. Однако если температура больного, например, с ОРВИ не повышается, это может свидетельствовать об отсутствии реакции иммунной системы на инфекцию.

Как пояснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, при активации клеток иммунной системы в ответ на инфицирование, молекулы цитокины попадают в центральную нервную систему, после чего у человека повышается температура. Это препятствует дальнейшему размножению бактерий и вирусов.

При отсутствии такой реакции на заражение, организм не борется с инфекцией. Но если цитокинов выделяется слишком много, может возникнуть гиперпиретическая реакция, при которой температура поднимается выше 39-40 градусов. Это отрицательно сказывается на работе внутренних органов, особенно страдает сердечно-сосудистая система. Возможен сбой в работе сердца и даже его остановка. Поэтому за пациентами с высокой температурой должны наблюдать медики.

По словам эксперта, "идеальной" температурой для эффективного противостояния инфекции считается диапазон "от 37 с небольшим до 38,5 градуса"

"Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам", - подчеркивает Владимир Болибок.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.