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01.09.2021 15:52
Рубрика: Общество

Врач объяснил, почему онкопациентам стоит привиться от COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Фото: Николай Тришин/ТАСС Фото: Николай Тришин/ТАСС
Фото: Николай Тришин/ТАСС

Пациенты с онкологией в пять раз больше подвержены риску тяжелого течения коронавируса, также уровень смертности от COVID-19 среди них в несколько раз выше, рассказал "Российской газете" врач-онколог Александр Коротаев.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Онколог рассказал, кому нельзя прививаться от COVID-19

По его словам, хуже всего коронавирус переносят больные с онкогематологией. Потому что раковые клетки изначально развиваются либо в костном мозге, либо в лимфоузлах, которые отвечают за адекватную работу факторов иммунного ответа. Фактически, такие пациенты получают двойной удар по иммунитету, который и так ослаблен из-за болезни. Также плохо COVID переносят больные, страдающие раком легкого и с метастатическими процессами различных локализаций. Лечение таких пациентов требует более длительного пребывания в стационаре и более тщательного наблюдения.

"И главное, невозможно выделить каких-то общих и самых распространенных осложнений. В каждом случае все индивидуально, зависит от формы злокачественного процесса, сопутствующих заболеваний, стадии, общего состояния больного", - говорит врач.

Коротаев подчеркнул, что польза вакцинации от коронавируса у многих онкопациентов значительно превышает возможные риски, именно поэтому онкологии нет в числе противопоказаний к ней. А в ряде случаев прививка от COVID-19 бывает жизненно необходима таким больным.

Однако решение о том, стоит ее делать у или нет, должен принимать лечащий врач, отмечает он. Например, вакцинация не проводится в период лучевой или химической терапии. И если пациенту необходимо пройти такое лечение, то прививаться надо за 2-3 недели до его начала. Онколог пояснил, что сама прививка состояние больного не ухудшит, она просто будет неэффективна, потому что иммунитет против коронавируса не сможет сформироваться из-за воздействия препаратов. То же относится и к плановому хирургическому лечению. Если онкологическому больному требуется операция, то прививку делают не менее, чем за две недели до операции или уже после нее.

При этом, пациенты, которые находятся в состоянии ремиссии более 2-3 лет, имеют такие же показания и противопоказания к вакцинации, как и те, у кого нет онкозаболеваний. Прививка рекомендована в том числе тем онкопациентам, которые уже переболели COVID-19, если у них недостаточный уровень антител.

Врач обратил внимание, что после вакцинации может повышаться температура, появиться головная боль, ломота в мышцах, усталость, а в месте укола - отечность и покраснение. "Это нормальные явления, которые проходят сами по себе в течение 1-2 дней",- сказал он.

Если общее состояние доставляет серьезный дискомфорт, тогда нужно обратиться к специалисту. Например, температура поднимается выше 38 градусов, появляются сильные боли. Также решение о второй прививке должен принимать лечащий врач, если после введения первой дозы вакцины из-за болезни иммунитет онкологического больного падает. Есть случаи, когда она вообще не делается из-за ослабления иммунитета.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Онкология: как победить рак

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