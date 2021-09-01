Врач предупредил о возможной вспышке COVID-19 в конце сентября

Новая вспышка коронавируса возможна в конце месяца. Об этом заявил в среду журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, пишет ТАСС.

"Именно конец сентября - зона риска, когда будет вспышка, как раз к этому моменту все уже вернуться из отпусков", - сказал Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ. При этом он обратил внимание, что осложнить течение заболевания может грипп, начало сезона которого приходится на этот период.

Однако, по его словам, вспышку коронавируса можно предотвратить, если будет продолжена вакцинация.

"Но если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять опять будет разворачивание дополнительных коек и большое количество больных на ИВЛ", - подытожил врач.