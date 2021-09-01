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01.09.2021 13:21
Рубрика: Общество

Врач предупредил о возможной вспышке COVID-19 в конце сентября

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Новая вспышка коронавируса возможна в конце месяца. Об этом заявил в среду журналистам главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, пишет ТАСС.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"Именно конец сентября - зона риска, когда будет вспышка, как раз к этому моменту все уже вернуться из отпусков", - сказал Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ. При этом он обратил внимание, что осложнить течение заболевания может грипп, начало сезона которого приходится на этот период.

Однако, по его словам, вспышку коронавируса можно предотвратить, если будет продолжена вакцинация.

"Но если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять опять будет разворачивание дополнительных коек и большое количество больных на ИВЛ", - подытожил врач.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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