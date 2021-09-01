Врач рассказал о признаках отравления арбузом

Самые узнаваемые симптомы отравления арбузом - тошнота, рвота и слабость, также может подняться температура. Об этом "Российской газете" рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он подчеркнул, что отравление арбузами бывает химическим из-за большого содержания нитритов, и биологическим, которое вызывают бактерии, если ягода была испорчена. Могут быть обе причины одновременно.

Химическое отравление арбузами чаще встречается в начале лета, когда больше всего "нитратных" и обработанных пестицидами арбузов. В сложных случаях при такой интоксикации бывает одышка, могут посинеть губы. Температура обычно поднимается спустя 2-3 часа.

При отравлении испорченным - "забродившим" арбузом, она появиться через 5-6 часов, отметил врач.

По словам Кутушова, первая помощь при отравлении довольно проста: нужно промыть желудок, принять сорбенты и пить как можно больше жидкости.

Он также обратил внимание, что много есть этой ягоды нельзя людям с диабетом из-за большого содержания в ней сахара и фруктозы.