Врачи: После вакцинации от COVID-19 прививка от гриппа не нужна

После вакцинации от COVID-19 делать прививку от гриппа не нужно. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, интерфероновый статус повышается, иммунная система готова к контакту с вирусами. Организм сможет дать отпор и бактериям.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также считает, что прививка от гриппа в этом сезоне не нужна. Сейчас COVID-19 считается более тяжелым заболеванием. Тем же, кто все-таки хочет защитить себя еще и второй инъекцией, специалист посоветовал подождать примерно месяц.

А вот терапевт и иммунолог Ирина Ярцева считает, что прививаться от гриппа все-таки нужно, так как каждая вакцина работает против конкретного вируса. "Если человек ежегодно делает вакцинацию от гриппа, то на его месте я бы продолжила это делать", - говорит Ярцева. Она порекомендовала подождать около двух недель, прежде чем сделать второй укол.