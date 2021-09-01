Вредные привычки способны утяжелить протекание COVID-19

Когда эпидемия еще только началась, мы защищались от вируса кто во что горазд: заваривали чай с имбирем и лимоном, глотали лошадиные дозы витаминов, нюхали и жевали чеснок... А курильщики потирали руки - почему-то по сетям широко разошлась информация, что табачный дым защищает от "короны".

Но за полтора года вирус хорошо изучили, получив знания и о профилактике, и о лечении. Как влияют вредные привычки на риск заразиться и течение COVID-19? На эти вопросы ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь".

Каковы последние данные о риске заражения коронавирусом у курящих?

Андрей Поздняков: В начале пандемии действительно ходили упорные слухи, что у курильщиков риск заразиться меньше. Однако масштабных исследований по проверке этого утверждения не проводилось. По наблюдению врачей, превалирующий сейчас в мире "дельта"-штамм заражает всех одинаково - и курящих, и некурящих. Рассчитывать на то, что табачный дым "защитит" от проникновения вируса в организм, было бы наивно.

Как протекает COVID-19 у курильщиков?

Андрей Поздняков: Это во многом зависит от наличия у больного какой-либо фоновой патологии. Если у курильщика есть проблемы, напрямую связанные с этой привычкой (например, ХОБЛ), то и инфекция будет протекать у него тяжелее, чем у такого же человека, но без данной патологии.

Можно ли употреблять алкоголь при COVID-19? Как это может повлиять на течение заболевания?

Андрей Поздняков: При COVID-19 разброс дозы между терапевтической и токсической очень мал. При метаболизме этанола в организме последовательно образуется сначала уксусный альдегид, а затем уксусная кислота. Именно альдегид является "виновником" всех симптомов, характерных для похмельного синдрома.

Конкретно при COVID-19 самое печальное и опасное из всех последствий приема алкоголя и последующего похмелья - это то, что организм обезвоживается и через некоторое время возникает сгущение крови. Значит, растет риск тромбоза.

Вирус SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий (внутреннюю оболочку) сосудов, это тоже ведет к образованию тромбов. Употребление алкоголя может усилить этот процесс и утяжелить течение болезни вплоть до образования тромбов, ведущих к фатальному результату.

Кроме того, практически все среднетяжелые и тяжелые формы COVID-19 сопровождаются поражением печени. Но печень - также один из органов-мишеней при злоупотреблении алкоголем. То есть спиртное усиливает уже имеющиеся при COVID-19 проблемы с печенью. Наконец, прием многих препаратов, в частности антибиотиков, также несовместим с алкоголем.

Есть ли ограничения на употребление алкоголя до и после вакцинации от COVID-19?

Андрей Поздняков: Употребление алкоголя - стресс для организма. Любая стресс-реакция во время вакцинального процесса может напрямую повлиять на его результат, то есть на выработку достаточного и адекватного иммунного ответа.

Также гриппоподобный синдром, который иногда возникает после вакцинации, в сочетании с похмельным синдромом, - так себе сочетание. Так что рекомендации воздержаться от спиртного за несколько дней до и после прививки вполне оправданны.

Нужно ли соблюдать ограничения по употреблению алкоголя после перенесенного COVID-19?

Андрей Поздняков: После тяжелого COVID-19 у пациентов довольно часто страдают многие органы и системы организма. Постковидный синдром, возникающий у 30-40% даже после нетяжелых случаев, - далеко не безобидное состояние. Как говорят специалисты, до 70% пациентов с постковидным синдромом сталкиваются с нарушением функций легких, включая одышку, плохое насыщение кислородом. Изменения, которые видно при инструментальных обследованиях, например на КТ-снимках, остаются долгое время, а иногда даже прогрессируют. Около 20-25% людей с постковидным синдромом сталкиваются с поражением сердца - повреждением его оболочки или миокарда (сердечной мышцы). У каждого второго наблюдается поражение сосудов. У каждого третьего - желудочно-кишечные нарушения, включая проблемы с печенью и поджелудочной железой.

Поэтому о каком алкоголе у таких больных вообще может идти речь? Конечно, не стоит усугублять и без того тяжелое состояние организма, мешать его восстановлению.