Вводится маркировка молочных продуктов длительного хранения и воды в бутылках

Цены на подсолнечное масло "отпустят"

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло заканчивают свое действие 30 сентября. С 1 октября производители и торговые сети могут не удерживать их на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. А уже с 1 сентября для подсолнечного масла заработает экспортная пошлина - так власти планируют удерживать цены на масло дальше.

В декабре прошлого года минпромторг, минсельхоз, крупнейшие производители подсолнечного масла и сахара заключили соглашения о стабилизации цен на эти продукты. Федеральные власти неоднократно заявляли, что ограничение цен - крайняя и временная мера. Если вводить ее надолго, это приведет к дефициту товаров - предприятиям станет невыгодно их производить.

Изначально предполагалось, что соглашения будут действовать до апреля 2021 года. Но в конце марта кабмин продлил их, посчитав, что риск роста цен сохраняется.

С 1 сентября начнет действовать плавающая экспортная пошлина по аналогии с зерном. Она составит 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и индикативной ценой (будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну). При этом в России действует фактически запретительная пошлина на вывоз подсолнечника (50%).

Маркировка молочной продукции длительного хранения станет обязательной

С 1 сентября цифровая маркировка станет обязательной для молочной продукции со сроком годности более 40 суток. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке.

Цифровая маркировка в России вводится для молочной продукции поэтапно. С 1 июня она стала обязательной для мороженого и сыра. С 1 декабря 2021 года к ним добавится продукция со сроком годности 40 суток и менее. Обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции начнется с 1 декабря 2023 года. Пока эти продукты будут маркироваться на добровольной основе.

Минпромторг неоднократно переносил сроки и смягчал условия маркировки. Так, был оставлен поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.

С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке.

Постепенно вводится обязательная маркировка бутилированной воды

С 1 сентября 2021 года производители бутилированной воды должны будут зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Подать заявление будет необходимо в течение семи дней с начала оборота продукции.

Маркировка вводится для борьбы с контрафактом и фальсификатом: на рынке воды такая продукция может составлять до четверти оборота. Фото: РИА Новости

Это предваряет обязательную маркировку бутилированной воды: для минеральной воды она станет обязательной с 1 декабря 2021 года, для остальной бутилированной воды - с 1 марта 2022 года.

Маркировать необходимо упакованную воду, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Упакованная вода пополнила список продукции, подлежащей обязательной маркировке, в феврале 2021 года. Эксперимент по маркировке начался еще 1 апреля прошлого года и должен был завершиться 31 марта 2021 года. Но кабмин принял решение продлить его до 1 июня 2021 года.

Государство вводит цифровую маркировку для борьбы с контрафактом и фальсификатом. По разным оценкам, доля нарушений на российском рынке воды может составлять от 0,2% до четверти от всего оборота.

Фруктовые вина получат новое название

1 сентября истекает срок, в который компании, имеющие лицензии на производство, хранение и поставки фруктовых вин (произведенных из фруктов, кроме винограда), должны подать в Росалкогольрегулирование заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением вида продукции. С нового года эти товары будут переименованы в плодовую алкогольную продукцию. Такие изменения были внесены в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Аналогичный механизм подразумевается для винных напитков и виноматериалов, названия которых также будут изменены с нового года. Производители первых должны до 1 сентября переоформить лицензии на выпуск виноградосодержащих напитков (с добавлением этилового спирта и без). Те, кто производит виноматериалы, лицензию должны поменять на вино наливом (виноматериалы) или плодовые сброженные материалы.

Все остатки фруктовых вин производители должны распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.