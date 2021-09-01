Вышел трейлер масштабной военной драмы с Петром Федоровым "Летчик"

На YouTube-канале кинокомпании Central Partnership опубликован трейлер военной драмы режиссера и сценариста Рената Давлетьярова ("А зори здесь тихие…" 2015-го, "Донбасс. Окраина") "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли.

Действие ленты разворачивается в декабре 1941 года. Федоров играет Николая Комлева, успешно выполнившего приказ уничтожить немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет летчика подбит фашистскими истребителями, и Комлев чудом сажает свой ИЛ на глухую лесную поляну.

"Кажется, самое страшное позади - он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому пилоту предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, чья задача - найти его во что бы то ни стало", сообщает официальный синопсис картины.

Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь - дома его ждет Ольга, и именно ее образ согревает Комлева в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. Чтобы выжить, вернуться, снова подняться в небо и победить.

В других ролях: Анна Пескова ("Военная разведка"), Павел Осадчий ("С чистого листа"), Максим Емельянов ("Перевал Дятлова"), Алексей Барабаш ("Русский ковчег"), Елена Дробышева ("Аритмия"), Гела Месхи ("Сын отца народов").

В кино - с 4 ноября.