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Вышел трейлер продолжения российского криминального сериала "Зёма"

Новости
    01.09.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале "Красавица и Чудовище" обнародован трейлер "Зёмы 3" (18+) - продолжения пензенской криминальной веб-комедии "о многообразии жизни реальных пацанов".

Фото: youtube.com/ TVSmeshariki
Вышел трейлер нового сезона "Смешариков" с новым персонажем

"Новый сезон интернет-хита обзавелся трейлером, который ждет примерно три миллиона зрителей. Именно столько подписчиков у канала "Красавица и Чудовище", где были представлены первые два сезона сериала "Зёма", округляет поголовье юзеров подпись к ролику. Похваставшись, что шоу "фанаты посмотрели уже 600 миллионов раз!" И "правильный пацан не будет заставлять хороших людей ждать": премьера - 14 сентября.

"Крутяк", - сдержанно ободрили фанаты.

Проект одновременно выйдет сразу в трех онлайн-кинотеатрах: Premier, Wink и "КиноПоиск HD"

Создатели - Семён Молоканов (он же - исполнитель главной роли), Антон Просвирнин и Алексей Смирнов.

Первый сезон "Зёмы" вышел в 2017 году.

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