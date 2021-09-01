Windows 11 выйдет в октябре. Есть два способа установить ее прямо сейчас

Уже пятого октября Microsoft начнет раздачу новой Windows 11 обладателям всех компьютеров, чье "железо" удовлетворяет системным требованиям.

Однако ждать больше месяца не нужно - скачать Windows 11 можно прямо сейчас. Есть два самых простых способа сделать это.

Фото: Microsoft

1. Регистрация в программе Windows Insider и скачивание новой операционки через центр обновлений. На сайте Microsoft нужно будет пройти процесс регистрации, выбора языка, после чего в центре обновления появится возможность установить Windows 11 поверх уже установленной "десятки" (она должна быть лицензионной).

2. Скачать Windows 11 в виде ISO-образа с официального сайта производителя. С помощью загрузочной флешки и фирменной утилиты Media Creation Tool от Microsoft установить такой образ можно на "чистый" компьютер, где нет никакой операционной системы.