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01.09.2021 20:48
Рубрика: Власть

За сутки 56 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 56 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 38,6 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 135,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 863 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более 600 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. 8 заболевших лечат гражданские медики. Еще свыше 1 100 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у 8 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 52 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 200 человек.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, около 300 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 27,6 тысячи пациентов, из которых свыше 9,4 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 117 496 человек, сообщили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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